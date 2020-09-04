Проблема благоустройства и вывоза мусора становится только острее: экоактивисты о защите Голубого озера

Экоактивисты из Башкирии уже несколько лет защищают чистоту Голубого озера. Таисия Фарафонова и Ренат Гареев уже несколько лет сами организуют субботники, на собственные деньги и средства, вырученные из краудфандинга, построили пирс и ступеньки.

Голубое озеро – местная достопримечательность, является памятником природы республиканского значения. Вода в нем кажется ярко-голубой из-за минерального состава ила. В озеро впадают родники с очень холодной водой – +4 градуса в любое время года. Зимой оно не замерзает.

Так что купаться здесь могут разве что моржи. Тем не менее поток отдыхающих к озеру растет с каждым годом, так как это очень живописное место, и проблема благоустройства и вывоза мусора становится только острее. Этот уголок нужно обязательно сохранить, и мы пытаемся. Люди откликаются охотно, безвозмездно помогают, даже нашли водолаза для установки последних ступенек в ледяной воде. Но системного решения проблемы нет.

Таисия Фарафонова

Одно из архитектурных бюро Уфы по просьбе экоактивистов спроектировало план благоустройства — в нем автостоянка, более основательный пирс и раздевалки. С этим предложением они хотели зайти в администрацию района, но контакт не получается.

Мы понимаем, что у района, скорее всего, нет средств на вывоз мусора за туристами и на реализацию проекта. Но власти могли бы помочь обратиться к бизнесу, к людям. Возможно, Ведь нужно что-то делать.

Таисия Фарафонова

Глава района Альфир Сабиров в соцсетях ответил активистам, что власти организуют несколько субботников в год для уборки мусора. Реализацию проекта благоустройства он счел невозможной. Также он упрекнул туристов за парковку в лесопосадке (проведена в 2017 году). В этом году, чтобы перекрыть прямой подъезд к озеру, была выкопана траншея.

Однако с таким решением не согласилась экоактивистка Таисия.

Отдыхающие тут же завалили траншею мусором. Кроме того, люди и так не парковались на посадке, этому помешали бы глубокие борозды. Кстати, 80% саженцев не прижились. В нашем плане парковка находится примерно там же, где сейчас, поодаль от озера. В целом хотелось бы обсуждать не ошибки сторон, а провести мирный диалог.

Таисия Фарафонова

Фото: Соцсети. 