Проблема благоустройства и вывоза мусора становится только острее: экоактивисты о защите Голубого озера

Экоактивисты из Башкирии уже несколько лет защищают чистоту Голубого озера. Таисия Фарафонова и Ренат Гареев уже несколько лет сами организуют субботники, на собственные деньги и средства, вырученные из краудфандинга, построили пирс и ступеньки.
Голубое озеро – местная достопримечательность, является памятником природы республиканского значения. Вода в нем кажется ярко-голубой из-за минерального состава ила. В озеро впадают родники с очень холодной водой – +4 градуса в любое время года. Зимой оно не замерзает.
Одно из архитектурных бюро Уфы по просьбе экоактивистов спроектировало план благоустройства — в нем автостоянка, более основательный пирс и раздевалки. С этим предложением они хотели зайти в администрацию района, но контакт не получается.
Глава района Альфир Сабиров в соцсетях ответил активистам, что власти организуют несколько субботников в год для уборки мусора. Реализацию проекта благоустройства он счел невозможной. Также он упрекнул туристов за парковку в лесопосадке (проведена в 2017 году). В этом году, чтобы перекрыть прямой подъезд к озеру, была выкопана траншея.
Однако с таким решением не согласилась экоактивистка Таисия.
Фото: Соцсети.