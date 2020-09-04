Проблема благоустройства и вывоза мусора становится только острее: экоактивисты о защите Голубого озера

Так что купаться здесь могут разве что моржи. Тем не менее поток отдыхающих к озеру растет с каждым годом, так как это очень живописное место, и проблема благоустройства и вывоза мусора становится только острее. Этот уголок нужно обязательно сохранить, и мы пытаемся. Люди откликаются охотно, безвозмездно помогают, даже нашли водолаза для установки последних ступенек в ледяной воде. Но системного решения проблемы нет.

Таисия Фарафонова