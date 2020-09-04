«Никто такого не делал»: блогер-инвалид из Башкирии самостоятельно покоряет Эльбрус

Рустам Набиев, выживший после обрушения казармы в Омске десантник, прямо сейчас готовится войти на вершину.

Известный блогер в эти дни находится у подножия Эльбруса. Несмотря на то, что после трагедии у него нет ног, Рустам хочет подняться на гору. Первые этапы акклиматизации он прошел: несколько раз спустился и поднялся на несколько контрольных точек. На высоте около трех тысяч километров он даже переночевал. Это необходимо организму, чтобы привыкнуть к перепадам давления и разряженному воздуху, ведь в горах дышать намного труднее ввиду меньше концентрации кислорода.

Минувшая ночь для Рустама была решающей. Он почти готов к подъему и уже направился в лагерь на высоту в 4 километра. После этого блогер направится на вершину.

Еще более удивительно то, как все произойдет. Обычно, по словам Рустама, инвалиды поднимаются на Эльбрус вместе с большой группой. Человека, как правило, несут на руках или санях. Однако Рустам решил сделать все сам. В тех местах, где это будет возможно, мужчина поедет в специальных санях самостоятельно, отталкиваясь от земли руками. А там, где сани уже не проедут, будет передвигаться на руках.

Стоит еще отметить, что в его команде на восхождении будет всего три человека. Такая маленькая группа – тоже своеобразная редкость для местных альпинистов.

Никто такого никогда не делал. Самое главное, чтобы состояние у меня не ухудшилось, ведь горная болезнь - неприятная штука. Я не знаю, как я пережил эту ночь. Рустам Набиев, блогер