В Башкирии по пути на работу пропал 19-летний парень

Родственники 19-летнего Артура Галиуллина бьют тревогу. Молодой человек без вести пропал 1 сентября. Парень ушёл из дома искать работу.

Как сообщает издание КП-Уфа, Артур вышел из дома около 8 утра. Он планировал найти работу, но внезапно пропал. Мама пропавшего отмечает, что раньше парень никогда так не исчезал.

Родственница отметила, что 1 и 2 сентября телефон Артура был доступен, но сейчас до него не дозвониться.

Примерный рост пропавшего 180 см, волосы темные, глаза карие. В день пропажи был одет в черную кофту и черные штаны.