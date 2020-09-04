В Уфе компания скрывала страшную тайну своей колбасы

Производителю придется заплатить 150 тысяч рублей за обман покупателей.

Одного из крупных производителей колбасы в Уфе оштрафовали по решению Арбитражного суда. Все началось с многочисленных жалоб покупателей, которые покупали колбасу для своего стола. После дегустации продукта люди жаловались, что колбаса имеет непривычный запах.

Как сообщает издание "Коммерсант", позже продукцию компании проверил региональный Роспотребнадзор. По итогам исследования в мясе обнаружили мясо буйвола, куриную кожу, а также куриный фарш. Ничего из этого на этикете в составе продукта указано не было.