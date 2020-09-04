Погода на 5 сентября в Башкирии: осенняя прохлада

Вот мы и дошли до первых осенних выходных. Резких изменений в погоде нет, всё так же прохладно, солнечно, местами могут пройти небольшие дожди.
Редакция bash.news узнала, какая погода будет 5 сентября в Башкирии
Погода в Уфе на 4 сентября
В Уфе суббота будет умеренной, без осадков
Утром температура воздуха составит +9 градусов. К 11:00 потеплеет до +15. К 17:00 ожидается +17, это максимальное тепло. День будет тихим и пасмурным.
Погода в Стерлитамаке на 5 сентября
В Стерлитамаке больше солнечных лучей
В 8:00 будет +8 градусов. К полудню температура поднимется до +14. В 17:00 потеплеет до +18 градусов. День будет ясным и солнечным
Ветер – до 9 метров в секунду
Погода в Нефтекамске на 5 сентября
В Нефтекамске пасмурно
В 8:00 температура воздуха составит +9 градусов. К полудню потеплеет до +15. К 17:00 обещают +17 градусов.
Погода в Октябрьском на 5 сентября
В Октябрьском солнечно
Температура в 8:00 составит +8 градусов. К полудню потеплеет до +14. В 17:00 потеплеет всего до +18 градусов.
Ветер – до 8 метров в секунду
Погода в Белорецке на 5 сентября
В Белорецке ожидаются дожди
Утром температура составит +7 градусов. К 11:00 потеплеет до +13. Около 14:00 начнётся дождь, а закончится только в районе 17:00. В 17:00 температура воздуха составит всего +14 градусов.
Также будет сильный ветер – до 12 метров в секунду
Погода в Кумертау на 5 сентября
В Кумертау тепло
В 8:00 температура воздуха составит +9. В 11:00 будет уже +15. К 17:00 потеплеет до +18. День будет ясным, осадков нет.
Максимальная скорость ветра – 9 метров в секунду