Погода на 5 сентября в Башкирии: осенняя прохлада

Вот мы и дошли до первых осенних выходных. Резких изменений в погоде нет, всё так же прохладно, солнечно, местами могут пройти небольшие дожди.

Редакция bash.news узнала, какая погода будет 5 сентября в Башкирии

Погода в Уфе на 4 сентября

В Уфе суббота будет умеренной, без осадков

Утром температура воздуха составит +9 градусов. К 11:00 потеплеет до +15. К 17:00 ожидается +17, это максимальное тепло. День будет тихим и пасмурным.

Погода в Стерлитамаке на 5 сентября

В Стерлитамаке больше солнечных лучей

В 8:00 будет +8 градусов. К полудню температура поднимется до +14. В 17:00 потеплеет до +18 градусов. День будет ясным и солнечным

Ветер – до 9 метров в секунду

Погода в Нефтекамске на 5 сентября

В Нефтекамске пасмурно

В 8:00 температура воздуха составит +9 градусов. К полудню потеплеет до +15. К 17:00 обещают +17 градусов.

Погода в Октябрьском на 5 сентября

В Октябрьском солнечно

Температура в 8:00 составит +8 градусов. К полудню потеплеет до +14. В 17:00 потеплеет всего до +18 градусов.

Ветер – до 8 метров в секунду

Погода в Белорецке на 5 сентября

В Белорецке ожидаются дожди

Утром температура составит +7 градусов. К 11:00 потеплеет до +13. Около 14:00 начнётся дождь, а закончится только в районе 17:00. В 17:00 температура воздуха составит всего +14 градусов.

Также будет сильный ветер – до 12 метров в секунду

Погода в Кумертау на 5 сентября

В Кумертау тепло

В 8:00 температура воздуха составит +9. В 11:00 будет уже +15. К 17:00 потеплеет до +18. День будет ясным, осадков нет.