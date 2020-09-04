Дочь 100-летнего ветерана из Башкирии предложила казнить его убийц

Об этом женщина рассказала в разговоре с журналистом телеграм-канала "Подъем".

В Башкирии уже несколько дней обсуждают жестокое убийство 100-летнего ветерана из Кигинского района. Двое бывших силовиков ворвались к нему ночью в дом. Пьяные мужчины рассчитывали поживиться деньгами.

Однако дедушка проснулся. Выяснив, где пенсионер хранит миллион рублей, пьяные мужчины жестоко расправились с ним. Сегодня дочь ветерана коротко и ясно пояснила, что для таких случаев в России нужно вернуть смертную. При этом она подчеркнула, что "сама человек не кровожадный".