В Башкирии система «Инцидент» помогла избавиться от свалки в поле

Трудно представить, что
еще недавно эта зеленая поляна была завалена отходами, которые копились на
протяжении 7 лет. Участок в полтора гектара стал местом несанкционированной
свалки. Мусор везли и с райцентра, и из соседних сёл, а задыхались в конечно
итоге жители деревни Булаж.
Было
очень здесь ужасно. Здесь вонь шла. Деревня, как видите, рядом. Поле хорошее.
Мешки полиэтиленовые летели. Деревья все были белые, цвели они как будто в полиэтиленовых
мешках.Михаил Сенько, староста д. Булаж
Вот только такие виды
глаз точно не радовали. Выкидывали и старую мебель, и бытовую технику, и даже
останки скота после убоя. А это уже
могло перерасти в куда более опасную проблему. Домашние животные могли
подхватить инфекцию.
Здесь
хаос был, грязь. Даже звери, которые живут в этой стихии, бегали в круговую.
Лесные звери приходили, растаскивали весь этот мусор. Чего здесь только не
было, это ужас.Александр Гавриш, житель д. Булаж
Проблема не решалась
долгие годы. Поэтому житель деревни Булаж
решили написать об этом в социальных сетях. Сообщение зафиксировала
система «Инцидент-менеджмент».
Администрация
района пообещала ликвидировать ее прошлой осенью. Однако из-за нехватки
финансирования сделать это не удалось. Этот вопрос попал в систему «Инцидент-менеджмент»,
поэтому мы его контролировали и отложили на вторичную реакцию. Таким образом, проблема
оставалась нерешенной, но уже к весне следующего года проблему удалось решить,
свалку ликвидировали, и житель поблагодарил за проделанную работу.Никита Теренин, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан
Силами
сельсовета была окучена свалка. Приготовлены были кучки, и мы двое суток, шесть
единиц самосвала-КАМАЗа и экскаватор грузили и вывозили полностью эту свалку.
Трактор потом после этого планировку здесь полностью сделал, выровнял. Жители
остались довольны, они контролируют, чтобы сюда мусор не возили, смотрят.
Дежурство держат.Ильдус Хайбуллин, директор МУП «Жилкомсервис»
После того как основную
часть мусора вывезли, местные жители устроили субботник. Вот только даже после
генеральной уборки изредка еще попадаются напоминания о том, что недавно здесь
была свалка. На её месте уже распустились ромашки и появились листья земляники.