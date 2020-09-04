В Башкирии система «Инцидент» помогла избавиться от свалки в поле

Администрация района пообещала ликвидировать ее прошлой осенью. Однако из-за нехватки финансирования сделать это не удалось. Этот вопрос попал в систему «Инцидент-менеджмент», поэтому мы его контролировали и отложили на вторичную реакцию. Таким образом, проблема оставалась нерешенной, но уже к весне следующего года проблему удалось решить, свалку ликвидировали, и житель поблагодарил за проделанную работу.

Никита Теренин, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан