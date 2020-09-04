В Башкирии будут бороться с лесными вредителями

На данный момент мы имеем 150 тысяч гектаров повреждений. Это не значит, что все они должны обрабатываться. Сейчас перед нами стоит задача до 1 октября полностью промониторить ситуацию и сделать грамотное обоснование, которое мы будем защищать в Рослесхозе с точки зрения получения финансирования.

Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан