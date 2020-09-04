В Башкирии будут бороться с лесными вредителями

До 1 октября в Башкортостане проведут мониторинг лесов, по результатам которого подготовят комплекс защитных мер. Об этом рассказали на совещании в правительстве с участием директора Российского центра защиты леса Виталия Акбердина и вице-премьера, министра сельского хозяйства Башкортостана Ильшата Фазрахманова.

Рослесхоз после оценки состояния Зианчуринского, Зилаирского, Кугарчинского и Хайбуллинского лесничеств рассмотрит заявления республики о финансировании мер для истребления вредителей леса. Напомним, на этих территориях в прошлом году выявили очаги непарного шелкопряда на площади 116 с половиной тысяч гектаров.

Специалисты отмечают, что ущерб лесам от вредителей вырос в связи с изменением климата. Распространению способствуют теплые зимы. Аналогичная ситуация в Башкортостане наблюдалась в 70-80-е годы, отмечают специалисты. Сложившаяся ситуация влияет на повышение пожарной опасности и ухудшение экологической обстановки.

На данный момент мы имеем 150 тысяч гектаров повреждений. Это не значит, что все они должны обрабатываться. Сейчас перед нами стоит задача до 1 октября полностью промониторить ситуацию и сделать грамотное обоснование, которое мы будем защищать в Рослесхозе с точки зрения получения финансирования.

Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан