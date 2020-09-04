В Башкирии похоронили последнего защитника Брестской крепости

Сегодня в республике простились с последним защитником Брестской крепости. Ветерана войны Ришата Исмагилова похоронили в деревне Байгильдино Нуримановского района. Он мечтал дожить до 75-й годовщины Победы, и его желание исполнилось. В последний путь Ришата Салиховича провожали, как настоящего героя – он закрыл еще одну эпоху в истории, но остался на ее страницах навсегда.

«Я счастливый и справедливый». Так описывал себя Рашит Исмагилов. Это кадры из фильма, который снимали к 75-й годовщине Победы. Он обещал дожить до этого дня. И сдержал слово. В этом году 15 апреля ветеран отметил свой вековой юбилей. Сегодня на 101-м году жизни последнего защитника Брестской крепости проводили в последний путь.

Я как сын могу сказать, что это человек был очень конкретный, скрупулезный и достигающий своих целей. И вот это, видимо, основа той жизни и всех тех дел, которые получились. Салават Исмагилов, сын Ришата Исмагилова

В армию его призвали в 20 лет, Рашит Салихович служил радистом 455-го стрелкового полка, который дислоцировался в Брестской крепости. 22 июня 1941 года он оказался в эпицентре одного из первых сражений Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен. Просил оставить его на поле битвы среди однополчан. Но после долгого лечения в госпиталях в 42-м вернулся в родную деревню Нимислярово.

До сегодняшнего дня экскурсоводы Брестской крепости рассказывали, что у нас в республике живет защитник Брестской крепости. Прискорбно, что с завтрашнего дня этого говорить не будут. Ильдар Бикбаев, депутат Государственной Думы VII созыва

Свое имя Рашит Исмагилов увековечил и в мирной жизни. Байгильдинская школа была названа в его честь. В ней он проработал более 40 лет директором. Благодаря Рашиту Салиховичу дети учатся в современном здании. Появился музей боевой славы – здесь рядового Исмагилова можно увидеть совсем еще юнцом. Преподавал историю – главы об Отечественной войне рассказывал не по книгам, а по личным воспоминаниям.

Первый из сельских директоров воспитывал детей на труде. К этой школе было прикреплено 40 гектаров земли. Дети воспитывались трудом и на личном примере этого человека-легенды. Альфия Галиева, заместитель министра образования и науки РБ