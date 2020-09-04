В Башкирии похоронили последнего защитника Брестской крепости

Сегодня в республике простились с последним защитником Брестской крепости. Ветерана войны Ришата Исмагилова похоронили в деревне Байгильдино Нуримановского района. Он мечтал дожить до 75-й годовщины Победы, и его желание исполнилось. В последний путь Ришата Салиховича провожали, как настоящего героя – он закрыл еще одну эпоху в истории, но остался на ее страницах навсегда.
«Я счастливый и справедливый». Так описывал себя Рашит Исмагилов. Это кадры из фильма, который снимали к 75-й годовщине Победы. Он обещал дожить до этого дня. И сдержал слово. В этом году 15 апреля ветеран отметил свой вековой юбилей. Сегодня на 101-м году жизни последнего защитника Брестской крепости проводили в последний путь.
В армию его призвали в 20 лет, Рашит Салихович служил радистом 455-го стрелкового полка, который дислоцировался в Брестской крепости. 22 июня 1941 года он оказался в эпицентре одного из первых сражений Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен. Просил оставить его на поле битвы среди однополчан. Но после долгого лечения в госпиталях в 42-м вернулся в родную деревню Нимислярово.
Свое имя Рашит Исмагилов увековечил и в мирной жизни. Байгильдинская школа была названа в его честь. В ней он проработал более 40 лет директором. Благодаря Рашиту Салиховичу дети учатся в современном здании. Появился музей боевой славы – здесь рядового Исмагилова можно увидеть совсем еще юнцом. Преподавал историю – главы об Отечественной войне рассказывал не по книгам, а по личным воспоминаниям.
Сегодня Рашит Исмагилов вновь был строю, но лишь на фотографии, за которой идут школьники, близкие, его ученики. Он был единственным живым участником событий Брестской крепости. Герой, который поставил точку еще на одной странице истории. Но оставил после себя наследие, которое станет примером для многих поколений.