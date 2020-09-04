В Башкирии завершают уборку испытуемой пшеницы «Башкирская 10»

На Балтачевском госсортучастке завершается уборочная страда. Всего на площади в 700 гектаров были выращены 7 сортов зерновых. Не только озимые, но и яровые.

Культуры, показавшие за 3 года испытаний лучшие показатели по урожайности, переходят в разряд производственных. И на следующий год их засеют на основных площадях уже для реализации. Балтачевский участок обеспечивает семенами высокопродуктивных сортов сельхозкультур север Башкортостана.