Сдача крови вместо колец: в Уфе прошла донорская свадьба

В столице республики молодожёны открыли церемонию бракосочетания в донорском центре. Сегодня уфимец Тимур Мусагитов стал не только мужем, но и Почётным донором России. Теперь его примеру последует и жена.
Больничные кушетки в обрамлении праздничных шаров и торт от медицинского персонала. Донорский центр превратился сегодня в Дворец бракосочетания. Вместо традиционного обмена кольцами запланирована сдача крови.
Грамота в руках, а на груди значок донора, необычная деталь свадебного костюма. Сегодня Тимур Мусагитов стал не только мужем, но и Почётным донором России. Держит за руку Молодую супругу, которая поддерживает его во всём.
Тимур Мусагитов стал донором в день своего совершеннолетия. С тех самых пор он регулярно сдавал и кровь и плазму. Десятки спасённых жизней за 11 лет.
Родители молодожёнов полностью поддерживают их инициативу. Они и сами когда-то были донорами. Правда, теперь уже не позволяет здоровье. Но тем не менее некоторые родные Алексеевых регулярно сдают кровь.
В капле крови – чьё-то спасение. На сайте станции размещен специальный донорский светофор филиалов по каждой группе крови. Здесь отражена вся информация о запасах. Те, что исчерпаны, отмечены красным цветом. Примкнуть к донорскому движению может каждый.
Слово «донор» происходит от латинского donare – дарить. Эти люди и вправду дарят другим надежду на жизнь. Люди с большим сердцем. В организме взрослого человека содержится примерно 5 литров крови, и подарить десятую часть от этого количества хотя бы несколько раз в год – достойный поступок. Теперь для супругов Мусагитовых донорство станет делом семейным. Молодожены надеются, что их примеру последуют и будущие дети.