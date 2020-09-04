Сдача крови вместо колец: в Уфе прошла донорская свадьба

В столице республики молодожёны открыли церемонию бракосочетания в донорском центре. Сегодня уфимец Тимур Мусагитов стал не только мужем, но и Почётным донором России. Теперь его примеру последует и жена.

Больничные кушетки в обрамлении праздничных шаров и торт от медицинского персонала. Донорский центр превратился сегодня в Дворец бракосочетания. Вместо традиционного обмена кольцами запланирована сдача крови.

Грамота в руках, а на груди значок донора, необычная деталь свадебного костюма. Сегодня Тимур Мусагитов стал не только мужем, но и Почётным донором России. Держит за руку Молодую супругу, которая поддерживает его во всём.

Я вообще боюсь сдавать кровь, но мужа поддерживаю. Думаю, в будущем обязательно стать донором. Александра Алексеева

Тимур Мусагитов стал донором в день своего совершеннолетия. С тех самых пор он регулярно сдавал и кровь и плазму. Десятки спасённых жизней за 11 лет.

Возможность поделиться своей кровью имеет каждый человек. Тем более кровь – возобновляемый ресурс в организме человека. Это маленькое дело поможет многим людям. Тимур Мусагитов

Родители молодожёнов полностью поддерживают их инициативу. Они и сами когда-то были донорами. Правда, теперь уже не позволяет здоровье. Но тем не менее некоторые родные Алексеевых регулярно сдают кровь.

Я сам военный человек, также был донором. Когда я учился в военном училище, нас отправляли в роддом, и мы сдавали кровь. Я только приветствую желание Тимура сдавать кровь. Тем более в такое тяжелое время, время коронавируса, это очень полезно. Сергей Алексеев, отец невесты

В капле крови – чьё-то спасение. На сайте станции размещен специальный донорский светофор филиалов по каждой группе крови. Здесь отражена вся информация о запасах. Те, что исчерпаны, отмечены красным цветом. Примкнуть к донорскому движению может каждый.