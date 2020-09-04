В Башкирии волонтеры хотят построить современный приют для животных

В республике в скором времени может появиться современный приют для бездомных кошек и собак. Его намерены создать волонтеры-зоозащитники. Там четвероногие будут проходить полный курс стерилизации и вакцинации. В первую очередь речь об отловленных животных.

Этих волонтеров собаки встречают с особой радостью. Для каждого хвоста у них есть и порция ласки, и, что немаловажно, еды. Огромные кастрюли с кашей, макаронами и мясом волонтеры возят в пункт временного содержания безнадзорных животных дважды в неделю. Независимо от погоды. И переживают за судьбу каждого.

Эти щенки пойманы на улице, у них дистрофия, животы раздуты от глистов. Вот такая инфекция ходит у нас по городу. Диана Маркова, волонтёр-зоозащитник

Здесь на сегодняшний день несколько десятков собак. От щенков до взрослых особей. Некоторые приносят потомство прямо в вольере. Клетки пока еще не все заняты. Но с окончанием дачного сезона, говорят волонтеры, количество собак увеличится в разы. Люди часто бросают четвероногих на произвол судьбы. А при большой скученности животных распространяются болезни.

Некоторых обитателей пункта волонтеры забирают и лечат сами, по сути, на дому. Футболка у этого пса по кличке Марик скрывает страшные раны. В таком состоянии активисты забрали его из пункта в Кармасане. На шее была намотана проволока, а на теле многочисленные рванные раны. Шансов выжить почти не было. Но теперь Марик идет на поправку и терпеливо переносит ежедневные лечебные процедуры. Понимает: люди спасли ему жизнь.

В рану можно было руку засунуть, опарышей куча, уши порваны – видимо, собаки драли, не мог защищаться. Елена Зубаирова, волонтёр-зоозащитник

Волонтеры намерены построить приют для отловленных животных, где смогут жить около 150 собак и 50 кошек. Уже есть проект. По задумке волонтеров это будет комплекс с просторными вольерами, зоной выгула и полным ветеринарным сопровождением с вакцинацией и стерилизацией.