В Башкирии волонтеры хотят построить современный приют для животных

В республике в скором времени может появиться современный приют для бездомных кошек и собак. Его намерены создать волонтеры-зоозащитники. Там четвероногие будут проходить полный курс стерилизации и вакцинации. В первую очередь речь об отловленных животных.
Этих волонтеров собаки встречают с особой радостью. Для каждого хвоста у них есть и порция ласки, и, что немаловажно, еды. Огромные кастрюли с кашей, макаронами и мясом волонтеры возят в пункт временного содержания безнадзорных животных дважды в неделю. Независимо от погоды. И переживают за судьбу каждого.
Здесь на сегодняшний день несколько десятков собак. От щенков до взрослых особей. Некоторые приносят потомство прямо в вольере. Клетки пока еще не все заняты. Но с окончанием дачного сезона, говорят волонтеры, количество собак увеличится в разы. Люди часто бросают четвероногих на произвол судьбы. А при большой скученности животных распространяются болезни.
Некоторых обитателей пункта волонтеры забирают и лечат сами, по сути, на дому. Футболка у этого пса по кличке Марик скрывает страшные раны. В таком состоянии активисты забрали его из пункта в Кармасане. На шее была намотана проволока, а на теле многочисленные рванные раны. Шансов выжить почти не было. Но теперь Марик идет на поправку и терпеливо переносит ежедневные лечебные процедуры. Понимает: люди спасли ему жизнь.
Волонтеры намерены построить приют для отловленных животных, где смогут жить около 150 собак и 50 кошек. Уже есть проект. По задумке волонтеров это будет комплекс с просторными вольерами, зоной выгула и полным ветеринарным сопровождением с вакцинацией и стерилизацией.
Волонтеры уверены, что их приют для собак может стать одной из тех составляющих, чтобы сдвинуть вопрос контроля за бездомными животными. Хоть это дело и не одного года. Сейчас они уже присматривают участок для реализации проекта в одном из районов под Уфой. И надеются, что их идея найдет поддержку и властей, и простых людей.