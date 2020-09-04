В Башкирии появился клиентский центр регоператора по вывозу мусора

В Стерлитамаке региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами открыл центр облуживания клиентов. Теперь жители смогут получить консультацию или обратиться к представителю регоператора напрямую.

Теперь все вопросы по обращению с ТБО, которые так волновали население, можно задать и решить в одном месте. Центр обслуживания клиентов регоператора «Эко-Сити» – это не просто ряд специалистов, а несколько отделов. Например, по работе с физическими и юридическими лицами, по работе с дебиторской задолженностью и консультационный зал.

По словам руководителя регионального оператора, этот офис не будет единственным. В скором времени такие отделения появятся и в других районах, где работает регоператор. Кстати, про обращения: все больше жителей республики сообщают о несанкционированных свалках возле своих домов.

Аургазинский район, деревня Семёнкино. С виду ничего необычного. Население около 500 человек, несколько улиц, дома, огороды. Всё, как говориться, своё. В том числе и несанкционированная мусорная свалка, которая находится поблизости.

Но проблема не только в одной деревне. Весь Аургазинский район можно назвать лидером по количеству несанкционированных свалок. Их тут около 110. То есть практически у каждого населенного пункта в районе есть такая персональная свалка.

Всего в Башкирии около 2500 несанкционированных свалок. Ликвидировать их планируется до 2024 года. Основной метод ликвидации – укрупнение. То есть отходы с более мелких свалок перевозятся на крупные.