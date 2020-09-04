В Уфе стартовали чемпионат и первенство республики по биатлону

Участие в этих стартах приняли триумфаторы недавнего летнего чемпионата страны в Рыбинске. Напомним, сборная республики завоевала там 9 наград. Теперь ведущие биатлонисты Башкортостана выступают в родных стенах. Сегодня в столице республики прошла индивидуальная гонка.

Валентин Михайлов совсем недавно вернулся из Рыбинска. Чемпионат страны по летнему биатлону для него стал очень успешным. В трех гонках он сумел собрать полный комплект наград. Золото в суперспринте, серебро в спринте и бронзу в масс-старте. В индивидуальной гонке на старте чемпионата Башкортостана у Валентина, по сути, не было соперников в борьбе за победу. Не помешали даже 6 промахов на рубеже.

Гонка задалась со старта тяжело. Как-то не работалось. Возможно, после Рыбинска организм сейчас отходит. Не могу выдать то, что я могу обычно выдавать на трассе. На стрельбу это все повлияло. Допустил нелепые промахи. На всех рубежах ошибался. Это очень плохо. Валентин Михайлов, чемпион Башкортостана по летнему биатлону 2020

В тройку у мужчин также вошли Григорий Зыкин и Дмитрий Коротков. Не стартовал Александр Бабчин. Сильнейшие башкирские биатлонисты Бабиков, Латыпов и Петров готовятся к сезону в составе сборной страны.

У женщин борьба за победу получилась очень упорной. Екатерина Муралеева и Елена Комарова показали почти одинаковое время ходом. Но Екатерина промахнулась всего дважды, у соперницы на одно точное попадание меньше. Замкнула тройку Карина Бахтина.

В принципе, показала свой уровень, но могу и лучше. Будем стремиться к тому, чтобы на чемпионате показать более высокий результат. Екатерина Муралеева, чемпионка Башкортостана по летнему биатлону 2020

В рамках первенства республики медали также разыграли юниоры и юниорки. Соревнования носят открытый характер. У юношей победа осталась за представителем Чувашии Денисом Рощупкиным. У девушек лучше других справилась Мария Дубровская из Уфы. Нынешний чемпионат должен был пройти гораздо раньше.

Проводим мы его первый раз в этом подготовительном периоде. Хотя он был запланирован у нас на июль. Но из-за пандемии мы его не смогли провести. Виктор Никитин, главный судья соревнований