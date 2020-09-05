В Башкирии сотрудники охранного агентства избили мужчину возле супермаркета. Происходящее засняли очевидцы.
Произошел инцидент в Стерлитамаке на ул. Волочаевской. Автор видео, пожелавший сохранить анонимность, заснял на мобильный телефон момент, когда сотрудники охранного агентства уже начали избивать мужчину дубинкой. Очевидец утверждает, что это были сотрудники «Волкодава». Отмечено, что мужчина, на которого напали охранники, сидел совершенно спокойно и никому не мешал.
Когда на мужчину набросились, он схватил свою трость и принялся обороняться, но при этом не вставал со ступенек супермаркета. Только вот сотрудники охранного агентства отобрали трость и продолжили избиение.
Под видео в соцсетях местные жители возмутились не только поведением охранников, но и автором записи.