В Башкирии сотрудники охранного агентства избили мужчину возле супермаркета

Люди вообще озверели. Вы что творите?! А те, кто снимает, у вас мозгов не хватило подойти и заступиться! Этот мужчина безобидный, он всегда там сидит и просит милостыню, никогда не пристает. Между прочим, он раньше был отличным волейболистом, но сейчас у него и так нелегкая жизнь.

Юлия К., пользователь соцсетей