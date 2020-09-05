Жительницу Башкирии вынудили перевести на чужие номера более 1 миллиона

В Башкирии женщина стала жертвой хитрых мошенников, которые вынудили ее перевести на чужие номера очень крупную сумму. Кроме того, более половины из этих денег она брала в кредит.

В полицию сообщение о мошенничестве поступило на днях. Как рассказали в пресс-службе МВД по Салавату, 36-летняя жительница города сообщила, что ей позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Незнакомка поведала, что кто-то намеревался снять все сбережения горожанки, но незаконные действия были пресечены. Также она предложила снять все деньги со счета и следовать дальнейшей инструкции.

Жительнице города, просто не давая подумать и оценить ситуацию, несколько раз звонили с разных номеров, представляясь работниками разных банков, сотрудниками правоохранительных органов, предлагали все новые алгоритмы, при этом убедили, что в местных отделениях банков работают мошенники и с ними категорически запрещено контактировать. Ильмира Хайбуллина, Отдел МВД России по городу Салавату

В итоге потерпевшая последовала инструкциям и перевела на несколько номеров свои сбережения в размере 490 тысяч рублей и следом – еще 525 тысяч, оформленных в кредит в трех разных банках.