В Башкирии разыскивают мужчину, плохо поступившего со своим сыном

В рамках исполнительного производства в отношении него применены все меры принудительного исполнения. Судебные приставы наложили арест на его банковские счета, ограничили его в праве выезда за рубеж. В результате алиментообязанный гражданин лишь время от времени перечислял денежные средства в пользу своего ребенка. Но вскоре даже эти переводы перестали поступать. На звонки мужчина не отвечал, а по месту регистрации не появлялся. В связи с этим судебные приставы объявили Сафина Ришата Зуфаровича в розыск.

Пресс-служба УФССП России по РБ