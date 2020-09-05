В Башкирии разыскивают мужчину, плохо поступившего со своим сыном
В Башкирии объявлено
о розыске мужчины, который плохо поступил со своим несовершеннолетним сыном.
Гражданину может грозить уголовная ответственность.
В отношении Ришата
Сафина из Октябрьского судебными приставами было возбуждено исполнительное
производство. Мужчина должен был перечислять четверть своих доходов на
содержание несовершеннолетнего сына. Однако Ришат Сафин предпочел уклониться от
выплаты алиментов.
По сообщению пресс-службы УФССП России по РБ, на данный момент
сумма задолженности уже составляет более 830 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства в отношении него применены все
меры принудительного исполнения. Судебные приставы наложили арест на его банковские
счета, ограничили его в праве выезда за рубеж. В результате алиментообязанный гражданин
лишь время от времени перечислял денежные средства в пользу своего ребенка. Но вскоре
даже эти переводы перестали поступать. На звонки мужчина не
отвечал, а по месту регистрации не появлялся. В связи с этим судебные
приставы объявили Сафина Ришата Зуфаровича в розыск.
Пресс-служба УФССП России по РБ
Сообщается, что, по предварительным данным, мужчина скрывается в
Москве. Всех, кто обладает какой-либо достоверной информацией о его местонахождении,
просят обратиться в Дежурную часть ведомства по телефону: 8 (347) 273-56-40.
Самому алиментообязанному разъясните о более серьезных последствиях длительного
уклонения от уплаты алиментов, таких как уголовная ответственность по ч.1 ст.157
УК РФ. Согласно действующему законодательству санкция данной статьи предусматривает
максимальное наказание – лишение свободы на срок до одного года.