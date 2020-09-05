В Уфе до середины осени ограничат движение на нескольких улицах

В Уфе ограничат движение транспорта на нескольких улицах. И продлится это на некоторых участках аж до середины осени.

По данным мэрии Уфы, во время проведения дорожно-ремонтных работ в Уфе будет ограничено движение на пяти участках. На бульваре Молодежном движение транспорта будет ограничено до 12 октября.

До 5 октября продлятся работы на улице Энтузиастов от Шафиева до улицы Рудольфа Нуреева. На такой же срок будет ограничено движение по улице Пархоменко от улицы 50-летия Октября до улицы имени Города Галле.

На улице Карла Маркса от Заки Валиди до бульвара Ибрагимова ограничения будут действовать до 10 октября. Ограничения транспорта на улице Новомостовая от Айской до Коммунистической и от Октябрьской Революции до Пушкина будут сняты 30 сентября.

Уфимская мэрия также отметила, что общественный транспорт изменит свой маршрут до окончания ограничений.