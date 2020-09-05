В Башкирии увеличилось число больных коронавирусом

В Башкирии за сутки вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. Ежесуточный прирост никак не сдвинется с одной точки.

За последние сутки, согласно оперативным федеральным данным, в республике выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, всего в регионе с начала пандемии было зафиксировано 7 949 случаев.