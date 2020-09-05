В Башкирии увеличилось число больных коронавирусом

В Башкирии за сутки вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. Ежесуточный прирост никак не сдвинется с одной точки.
За последние сутки, согласно оперативным федеральным данным, в республике выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, всего в регионе с начала пандемии было зафиксировано 7 949 случаев.
Выписано по выздоровлению, по федеральным данным, 7 081 пациентов. В их числе 90 человек были выписаны за последние сутки. Активных больных остается 839 человек. Погибло в Башкирии в общей сложности 29 человек.