Ревнивец из Башкирии обстрелял посреди ночи дом пасечника

В Мелеузовском районе мужчина из-за ревности решился пойти на преступление и обстрелял дом пасечника. В этом же доме находилась и женщина, которую пасечник взял к себе в помощницы. Только вот ревнивец решил, что занимается его возлюбленная с 61-летним начальником вовсе не пчеловодством.
Произошло это в конце августа недалеко от деревни Басурмановка. Именно здесь стоял дом на колесах, в котором в ту ночь ночевал пасечник. Предварительно установлено, что 61-летний житель Мелеузовского района довольно давно занимается пчеловодством. Недавно взял к себе в помощницы 36-летнюю женщину. Она помогала пасечнику по хозяйству.
Но в одну из ночей домик подвергся обстрелу из ружья. Напуганный хозяин домика вышел на улицу, проверить, что происходит, выстрелил вверх из сигнальной ракетницы и увидел мужчину с ружьем. В следующий миг 61-летнему пчеловоду выстрел повредил левую кисть. После этого пасечник набросился на нарушителя покоя. Но нападавший смог вырваться, схватил ружье, сел на мопед и скрылся.
Когда полицейские прибыли на место, преступник заметил их и попытался спрятаться в деревянной постройке. Правоохранители выбили дверь, а там их ждал 49-летний подозреваемый с мачете в руках. Его предупредили, что, если он не бросит холодное оружие, придется пустить в ход табельное оружие.
На данный момент возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого поместили под стражу. Пострадавший пасечник восстанавливается после травмы.
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан