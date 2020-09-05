Ревнивец из Башкирии обстрелял посреди ночи дом пасечника

В Мелеузовском районе мужчина из-за ревности решился пойти на преступление и обстрелял дом пасечника. В этом же доме находилась и женщина, которую пасечник взял к себе в помощницы. Только вот ревнивец решил, что занимается его возлюбленная с 61-летним начальником вовсе не пчеловодством.

Произошло это в конце августа недалеко от деревни Басурмановка. Именно здесь стоял дом на колесах, в котором в ту ночь ночевал пасечник. Предварительно установлено, что 61-летний житель Мелеузовского района довольно давно занимается пчеловодством. Недавно взял к себе в помощницы 36-летнюю женщину. Она помогала пасечнику по хозяйству.

Но в одну из ночей домик подвергся обстрелу из ружья. Напуганный хозяин домика вышел на улицу, проверить, что происходит, выстрелил вверх из сигнальной ракетницы и увидел мужчину с ружьем. В следующий миг 61-летнему пчеловоду выстрел повредил левую кисть. После этого пасечник набросился на нарушителя покоя. Но нападавший смог вырваться, схватил ружье, сел на мопед и скрылся.

В беседе с 36-летней помощницей, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний ранее неоднократно судимый знакомый женщины, который, как оказалось, испытывал к ней теплые чувства. В ходе работы полицейские оперативно установили, что гражданин может находиться на ферме около деревни Старо-Альмясово Кугарчинского района. Фанис Ахметов, пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Когда полицейские прибыли на место, преступник заметил их и попытался спрятаться в деревянной постройке. Правоохранители выбили дверь, а там их ждал 49-летний подозреваемый с мачете в руках. Его предупредили, что, если он не бросит холодное оружие, придется пустить в ход табельное оружие.

Слова полицейских в связке с пистолетами моментально остудили пыл злоумышленника и он бросил мачете. Полицейские изъяли спрятанное ружье во дворе, а в одной из комнат деревянного здания были обнаружены патроны. Задержанный был доставлен в отдел полиции. Как оказалось, мужчина приревновал свою бывшую подругу к 61-летнему пчеловоду и решился на необдуманные действия. Фанис Ахметов, пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

На данный момент возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого поместили под стражу. Пострадавший пасечник восстанавливается после травмы.