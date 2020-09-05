В Башкирии из-за пьяного водителя два человека едва не лишились жизни

В Башкирии ночью произошло ДТП с участием пьяного водителя. Из-за необдуманного поступка мужчины два человека едва не простились с жизнью.

По данным Главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, в первом часу ночи в Ермекеевском районе столкнулись две иномарки. За рулем Kia Rio находился 19-летний житель Октябрьского, а за рулем Nissan Tiida - 43-летний местный житель.

По имеющимся данным, водитель KIA при повороте не выполнил требования ПДД уступить дорогу. Известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП два пассажира KIA 32 и 18 лет были госпитализированы. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки в республике было зафиксировано 16 ДТП, в результате которых травмы получили 17 человек. За этот же период в регионе было выявлено более 2 900 нарушений правил дорожного движения, 61 водитель в состоянии алкогольного опьянения задержан.