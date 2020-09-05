Пенсионерка из Башкирии лишилась миллиона, обратившись за помощью в воспитании внуков

Пенсионерка из Башкирии лишилась денег, обратившись за помощью в дальнейшем воспитании своих внуков. Несколько лет назад у женщины умерла дочь, а воспитание двоих внуков выпала на ее долю. И без того тяжелое в 60-летнем возрасте бремя омрачилось потерей очень крупной суммой денег.

Жительница Октябрьского обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что лишилась более 1 миллиона рублей, и поведала неприятную историю. Наткнувшись на объявление про экстрасенсов на популярном сайте, женщина решила позвонить по указанному номеру.

Мужчина в трубке оказался приветливым. Он выслушал пенсионерку. Которой требовалась помощь в дальнейшем воспитании внуков, и передал трубку экстрасенсу. Ответил женский голос. «Экстрасенс» сообщила, что может провести обряды, которые должны помочь.

В течение недели они созванивались и беседовали, после чего женщина переводила деньги на указанный счет экстрасенса, первый платеж составил 5 тысяч рублей. Следующие суммы с каждым разом становились все больше и больше. В последнем разговоре экстрасенс сообщила потерпевшей, что временно они созваниваться не смогут в связи с карантином. После чего, целительница на связь не выходила. Спустя время горожанка обратилась в полицию.

Юлия Венюкова, Отдел МВД России по городу Октябрьскому

Полиция возбудила уголовное дело. Также правоохранители в очередной раз обращаются к жителям республики с просьбой быть внимательными и осторожными.