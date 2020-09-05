Пенсионерка из Башкирии лишилась миллиона, обратившись за помощью в воспитании внуков

В течение недели они созванивались и беседовали, после чего женщина переводила деньги на указанный счет экстрасенса, первый платеж составил 5 тысяч рублей. Следующие суммы с каждым разом становились все больше и больше. В последнем разговоре экстрасенс сообщила потерпевшей, что временно они созваниваться не смогут в связи с карантином. После чего, целительница на связь не выходила. Спустя время горожанка обратилась в полицию.

Юлия Венюкова, Отдел МВД России по городу Октябрьскому