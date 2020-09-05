Пенсионерка из Башкирии лишилась миллиона, обратившись за помощью в воспитании внуков

Пенсионерка из Башкирии лишилась денег, обратившись за помощью в дальнейшем воспитании своих внуков. Несколько лет назад у женщины умерла дочь, а воспитание двоих внуков выпала на ее долю. И без того тяжелое в 60-летнем возрасте бремя омрачилось потерей очень крупной суммой денег.
Жительница Октябрьского обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что лишилась более 1 миллиона рублей, и поведала неприятную историю. Наткнувшись на объявление про экстрасенсов на популярном сайте, женщина решила позвонить по указанному номеру.
Мужчина в трубке оказался приветливым. Он выслушал пенсионерку. Которой требовалась помощь в дальнейшем воспитании внуков, и передал трубку экстрасенсу. Ответил женский голос. «Экстрасенс» сообщила, что может провести обряды, которые должны помочь.
Полиция возбудила уголовное дело. Также правоохранители в очередной раз обращаются к жителям республики с просьбой быть внимательными и осторожными.