В Уфе пройдет международный турнир «Кубок союзных государств по регби-7»

В Уфе состоится международный турнир «Кубок союзных государств по регби-7». Пройдет он с 12 по 13 сентября на стадионе «Динамо» в башкирской столице. Кстати говоря, международный турнир в Башкирии состоится впервые.
В турнире примут участие 12 лучших мужских команд из стран-членов антигитлеровской коалиции, так как событие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минспорте Башкирии.
Во время турнира пройдут не только игры, но еще и РегбиСабантуй. Это крупнейший в Европе фестиваль регби. Организовывается фестиваль для поклонников этого вида спорта и для любителей активного отдыха и образа жизни. Ожидается разнообразие игровых площадок, розыгрышей. Пройдут всевозможные мастер-классы.