В Уфе пройдет международный турнир «Кубок союзных государств по регби-7»

В Уфе состоится международный турнир «Кубок союзных государств по регби-7». Пройдет он с 12 по 13 сентября на стадионе «Динамо» в башкирской столице. Кстати говоря, международный турнир в Башкирии состоится впервые.

В турнире примут участие 12 лучших мужских команд из стран-членов антигитлеровской коалиции, так как событие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минспорте Башкирии.