В Уфе водители автобусов попались на серьезных нарушениях ПДД

В Уфе за неделю было выявлено более 800 нарушений водителями автобусов. Также за это время было совершено 10 ДТП с участием пассажирского транспорта, из которых 9 ДТП отмечены в столице Башкирии и один случай – в Уфимском районе. В происшествиях получили травмы 11 человек.