В Уфе водители автобусов попались на серьезных нарушениях ПДД

В Уфе за неделю было выявлено более 800 нарушений водителями автобусов. Также за это время было совершено 10 ДТП с участием пассажирского транспорта, из которых 9 ДТП отмечены в столице Башкирии и один случай – в Уфимском районе. В происшествиях получили травмы 11 человек.
По данным ГИБДД Башкирии, за указанный период времени было проверено более 1 400 автобусов, выявлено 813 нарушений. Самыми частыми из них оказались нарушения, связанные с правилами перевозки пассажиров – 177 фактов. 11 водителей проехали на красный сигнал светофора. 5 водителей общественного транспорта не пропустили пешеходов.
Еще 6 человек, управляющих автобусами, разговаривали по телефону.