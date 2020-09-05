Жителям Башкирии напомнили о мерах безопасности при походе в лес

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям напомнил жителям региона, что нужно знать о мерах безопасности при походе в лес. Ведь поисково-спасательная статистика говорит о том, что жители довольно беспечны. Спасателям ежедневно приходится выезжать на поиски заблудившихся людей.

Один из таких случаев был отмечен 2 сентября. В с. Леонидовка Туймазинского района в лесу заблудились два человека. Они отправились собирать грибы. Спасатели уже успели выехать к ним на помощь, но они сумели выбраться самостоятельно.

Однако случаи бывают более трагичными. Потому всегда, выходя в лес, нужно подготовиться основательно. Во-первых, необходимо обязательно сообщить близким, по какому маршруту вы направитесь и когда планируете вернуться.

С собой спасатели просят брать полностью заряженный телефон. Пригодится, по мнению спасателей, и запас еды и воды. Лучше всего брать нескоропортящиеся продукты. Также необходимо захватить с собой лекарства, которые могут быть необходимы, или если вам нужно принимать препараты точно по времени.

С собой спасатели просят брать зажигалку или спички в непромокаемом пакете. Это вопрос и комфорта, и выживания. Одежду лучше выбрать по погоде и ярких цветов, чтобы спасателям было легче вас найти.