В Башкирии здание гостиницы включили в перечень объектов культурного наследия

Здание гостиницы в Башкирии включили в перечень объектов культурного наследия. Теперь это задние будет охраняться.

Речь идет о гостинице «Девон» в Октябрьском. Согласно приказу Башкультурнаследия, здание было внесено в реестр объектов культурного наследия. В документе обозначены и предмет охраны, и границы, и режим использования территории указанного объекта.

Здание «Девона» возводилось во второй половине 1950 годов, в 1960 году – было сдано. Состоит гостиница из восьмиэтажной башни и 6-этажного корпуса, соединенного с первой частью. Фасад смотрит на центральную площадь города, с другой стороны – на пр. Ленина, а также – на ул. Салавата Юлаева.