На ярмарке в Уфе скупали мед, овощи и национальные костюмы

В Уфе 5 сентября прошла сельскохозяйственная ярмарка. Организованы точки продаж были в 6 районах башкирской столицы.

На ярмарке жители и гости Уфы могли приобрести продукцию именно республиканских производителей: настоящую, выращенную на башкирской земле. Если мы говорим о продуктах питания, конечно. Скупали на ярмарке, кстати говоря, все: и картошку, и лук, и морковь, и подсолнечное масло.

Также на ярмарке был представлен башкирский мед от региональных пчеловодов. На прилавок выложили различные сорта: липовый, цветочный, гречишный, сотовый, донниковый, бортевой, а также продукцию пчеловодства.

Но и это не все. Отдельно на ярмарке выставили на продажу национальные башкирские костюмы, а также всевозможные украшения и атрибутику. Попадались и сувениры.

В мэрии Уфы отметили, что подобные ярмарки выходного дня сегодня по-прежнему являются важным торговым форматом и одним из главных способов решения вопросов обеспечения населения социально-значимыми продовольственными товарами.