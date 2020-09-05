В Уфе строителям три месяца не платили зарплату

В Уфе строителями в течение трех месяцев не платили зарплату. Пришлось вмешаться Прокуратуре.

Прокуратура Советского района Уфы заставила АО Сантехническое предприятие «ТВС» выплатить девятерым работникам заработную плату. В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что руководство компании не выплачивала деньги своим работникам за март-май текущего года. Задолженность составила более 340 тысяч рублей.

По данному факту прокуратура внесла в адрес руководителя компании представление об устранении нарушений законодательства и возбудила в отношении юридического лица административное дело по ч.6 ст. 5. 27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде).

Пресс-служба Прокуратуры РБ

Сообщается, что на данный момент вся сумма задолженности руководством строительной выплачена.