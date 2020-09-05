В Башкирии Прокуратура потребовала от чиновников отремонтировать детский сад

В Башкирии один из детских садов не ремонтировался много лет. Кроме того, помещение было в ужасном состоянии и давно не эксплуатировалось. Но Прокуратура потребовала от чиновников привести садик в порядок.

Требования Прокуратуры Федоровского района были выдвинуты в судебном порядке. Чиновникам села Новоселка теперь необходимо сделать качественный ремонт в МБДОУ «Уралочка», несмотря на то, что садик не эксплуатируется несколько лет.

Установлено, что часть здания непригодна для посещения детей и не эксплуатируется несколько лет. Кроме того, в учреждении отсутствует горячее водоснабжение, санузел не соответствует предъявляемым требованиям, канализация находится в неисправном состоянии, протекает кровля, оконные рамы подлежат замене. Пресс-служба Прокуратуры РБ