В Башкирии Прокуратура потребовала от чиновников отремонтировать детский сад

В Башкирии один из детских садов не ремонтировался много лет. Кроме того, помещение было в ужасном состоянии и давно не эксплуатировалось. Но Прокуратура потребовала от чиновников привести садик в порядок.
Требования Прокуратуры Федоровского района были выдвинуты в судебном порядке. Чиновникам села Новоселка теперь необходимо сделать качественный ремонт в МБДОУ «Уралочка», несмотря на то, что садик не эксплуатируется несколько лет.
Несмотря на все это, муниципалитет ничего не делал. Требования ведомства, озвученные в суде, удовлетворены в полном объеме. По сообщению пресс-службы Прокуратуры, сейчас ответчик принимает необходимые меры чтобы устранить все нарушения.