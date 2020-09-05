«Семь дней уже мусорка»: жители Башкирии возмущены свалками во дворах

В Нефтекамске мусорные площадки в жилых дворах завалены, а у предпринимателей накопились огромные долги по оплате за вывоз отходов. Город обслуживает региональный оператор, который работает еще с 14 населёнными пунктами.
Услуги мусоровщиков – почти на вес золота, сокрушается предприниматель. У бизнесмена Александра Суходольского две небольшие торговые точки общей площадью почти 70 квадратных метров.
Автосалон в Нефтекамске должен региональному оператору больше миллиона рублей. Но, по словам юристов, в документах есть нестыковка.
Приписки ведут к тому, что оказываться услуги будут только по нормативу, а не по факту.
У магазина по продаже газового оборудования и бытовой техники поля в договоре вовсе заполнены напечатанным текстом.
Договор мы заключили в апреле 2019 года. Якобы они у нас вывозили мусор ежедневно. Такого не было. Почему я должна платить за то, что они не выполнили?
Региональный оператор присылает претензии. Но вот о причине накопленных долгов там якобы не знают.
Проверку проводит сейчас и Министерство экологии Башкортостана.
Региональный оператор обслуживает и физические лица – жителей 15 населённых пунктов. Вот отчёт о проделанной работе. Это официальный документ. Однако в этом дворе уборкой и не пахнет, ароматы совсем другие.
В Нефтекамске крупногабаритный мусор вывозят из города с определённых точек. Действует система: управляющие компании забирают выброшенные диваны и шкафы со дворов и доставляют их на ближайшую специальную площадку. Далее к работе приступает уже региональный оператор.
Здесь вот уборкой мусора занялся местный житель. Выброшенного картона на свалках в этот день стало меньше, хоть чистоты не прибавило. Так что в этой сфере ещё предстоит навести порядок.