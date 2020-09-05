«Семь дней уже мусорка»: жители Башкирии возмущены свалками во дворах

В Нефтекамске мусорные площадки в жилых дворах завалены, а у предпринимателей накопились огромные долги по оплате за вывоз отходов. Город обслуживает региональный оператор, который работает еще с 14 населёнными пунктами.

Услуги мусоровщиков – почти на вес золота, сокрушается предприниматель. У бизнесмена Александра Суходольского две небольшие торговые точки общей площадью почти 70 квадратных метров.

Раньше в квартал 1 200 рублей платили, сейчас – в месяц. Александр Суходольский, предприниматель

Автосалон в Нефтекамске должен региональному оператору больше миллиона рублей. Но, по словам юристов, в документах есть нестыковка.

Договор заключался, чтобы вывозился мусор по факту. Обнаружились приписки. Даже если визуально посмотреть, то от нашего почерка отличается. Эти приписки ведут к тому, что услуги будут по нормативу, а не по факту. Рамиля Исламова, юрист

Приписки ведут к тому, что оказываться услуги будут только по нормативу, а не по факту.

Расторгнуть не имеем права, потому что регоператор –единственный. Сейчас у предпринимателей нет выбора. Альберт Гиниятуллин, руководитель группы компаний «Мир»

У магазина по продаже газового оборудования и бытовой техники поля в договоре вовсе заполнены напечатанным текстом.

Договор мы заключили в апреле 2019 года. Якобы они у нас вывозили мусор ежедневно. Такого не было. Лилия Шагитова, заведующая магазином «Теплолюкс»

Договор мы заключили в апреле 2019 года. Якобы они у нас вывозили мусор ежедневно. Такого не было. Почему я должна платить за то, что они не выполнили?

Региональный оператор присылает претензии. Но вот о причине накопленных долгов там якобы не знают.

Нет у нас такого, таких жалоб у нас нет. Нас 200 раз проверила прокуратура с начала этого года. Если бы были какие-то нарушения, то были бы приняты действия. Евгений Юдинцев, генеральный директор регионального оператора по утилизации ТКО «Дюртюлимелиоводстрой»

Договоры должны быть заключены с предпринимателями. Поэтому регоператор попадает под защиту государства. Если регопратор будет и далее неэффективно выполнять свои функции, то будут предприняты все меры, чтобы заменить его. Флюр Асадуллин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан

Проверку проводит сейчас и Министерство экологии Башкортостана.

Региональный оператор обслуживает и физические лица – жителей 15 населённых пунктов. Вот отчёт о проделанной работе. Это официальный документ. Однако в этом дворе уборкой и не пахнет, ароматы совсем другие.

Семь дней уже мусорка, уже люди возмущаются. Двор беспризорный. Эльза Хасбиева, местная жительница

В Нефтекамске крупногабаритный мусор вывозят из города с определённых точек. Действует система: управляющие компании забирают выброшенные диваны и шкафы со дворов и доставляют их на ближайшую специальную площадку. Далее к работе приступает уже региональный оператор.

Есть график. То есть управляющая компания своевременно это делает, привозя его сюда. С контейнерной площадки уже наступает ответственность регионального оператора. Если она переполнена, значит, несвоевременность вывоза налицо. Адиль Набиуллин, начальник информационно-аналитического отдела администрации г. Нефтекамска