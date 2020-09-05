Геопарку «Торатау» могут присвоить статус ЮНЕСКО

Геопарк «Торатау» номинировали для продвижения в ЮНЕСКО. Особый статус уже присвоен его старшему брату, геопарку «Янган-Тау». И теперь обе уникальные территории будут помогать друг другу в развитии.

Он станет 70-м в мире. Эталонный разрез кунгурского и артинского ярусов пермского возраста образовался почти 300 миллионов лет назад. Местная жительница Сария Бикбулатова знает об уникальном геологическом разрезе Мечетлино едва ли не больше ученых с мировым именем.

Здесь настоящий клондайк. Столько окаменелостей морских животных, живших в пермский период. Всё сохранилось. Не только морские животные окаменевшие, здесь сохранились и интересные континентальные отложения. Сария Бикбулатова, гид геологического разреза Мечетлино

Пусть пока и труднодоступное, но особое место на территории геопарка «Янган-Тау» занимает родная деревня национального героя Салавата Юлаева. Царские войска сожгли Тикеево после подавления Пугачевского бунта в 1775 году. Теперь ее хотят восстановить.

Само по себе здесь место красивое. Мы надеемся, что дальше здесь будет создан мемориальный комплекс Ильдар Садыков, директор геопарка «Янган-Тау»

Пока же подробно узнать о жизни башкирского полководца можно в музее Салавата Юлаева. Среди экспонатов есть его личные вещи. После ослабления режима самоизоляции поток туристов начал увеличиваться.

В прошлом году наш музей посетили около 22 тысяч человек. Наш музей очень популярный и мы всегда рады гостям. Луиза Нурыева, младший научный сотрудник музея Салавата Юлаева

На этот раз среди гостей – коллеги сотрудников геопарка «Янган-Тау», которые приехали перенять опыт. Интерес понятен: поток туристов в Салаватский район после присвоения статуса ЮНЕСКО увеличился втрое.

Общаясь с коллегами из «Янган-Тау», мы уже видим, что данный статус позволяет анонсировать о себе на весь мир. Это привлекает как туристов, так и ученых со всего мира. Соответственно, это очень хороший статус для продвижения геопарка. Айнур Саманов, генеральный директор геопарка «Торатау»

Стрельба из лука, конные прогулки, национальная кухня. На время посещения геопарка можно окунуться в эпоху древних башкир. И это точное попадание в запросы туристов. Данное направление будет развиваться.

Учитывая, что у нас экологически чистый район, здесь необходимо развивать и экотуризм, и домик в деревне. Условно говоря, это привлечет туристов. И экологическое направление сельского хозяйства. Все возможности для этого есть. Альфред Акбашев, директор санатория «Янган-Тау»

Вместе с тем есть и проблемы, решение которых искали коллегиально. В первую очередь – нехватка инфраструктурных объектов, дорог, организованных мест отдыха. Остро нуждаются в них любители сплавов. Только в этом году реки Юрюзань и Ай уже посетили 40 тысяч туристов.

Это огромный поток. Но нам нужно сделать так, чтобы этот поток был контролируемым. Чтобы туристы были не только на реке, но и посещали наши объекты. Рустам Муратов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр экономического развития и инвестиционной политики

И тут новые возможности открываются перед местным населением, малым и средним бизнесом. Организация кемпингов, сувенирных лавок – вариантов заработка десятки. Помочь в этом позволит создание Попечительского совета, который возглавит руководитель республики.