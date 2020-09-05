Геопарку «Торатау» могут присвоить статус ЮНЕСКО

Геопарк «Торатау» номинировали для продвижения в ЮНЕСКО. Особый статус уже присвоен его старшему брату, геопарку «Янган-Тау». И теперь обе уникальные территории будут помогать друг другу в развитии.
Он станет 70-м в мире. Эталонный разрез кунгурского и артинского ярусов пермского возраста образовался почти 300 миллионов лет назад. Местная жительница Сария Бикбулатова знает об уникальном геологическом разрезе Мечетлино едва ли не больше ученых с мировым именем.
Пусть пока и труднодоступное, но особое место на территории геопарка «Янган-Тау» занимает родная деревня национального героя Салавата Юлаева. Царские войска сожгли Тикеево после подавления Пугачевского бунта в 1775 году. Теперь ее хотят восстановить.
Пока же подробно узнать о жизни башкирского полководца можно в музее Салавата Юлаева. Среди экспонатов есть его личные вещи. После ослабления режима самоизоляции поток туристов начал увеличиваться.
На этот раз среди гостей – коллеги сотрудников геопарка «Янган-Тау», которые приехали перенять опыт. Интерес понятен: поток туристов в Салаватский район после присвоения статуса ЮНЕСКО увеличился втрое.
Стрельба из лука, конные прогулки, национальная кухня. На время посещения геопарка можно окунуться в эпоху древних башкир. И это точное попадание в запросы туристов. Данное направление будет развиваться.
Вместе с тем есть и проблемы, решение которых искали коллегиально. В первую очередь – нехватка инфраструктурных объектов, дорог, организованных мест отдыха. Остро нуждаются в них любители сплавов. Только в этом году реки Юрюзань и Ай уже посетили 40 тысяч туристов.
И тут новые возможности открываются перед местным населением, малым и средним бизнесом. Организация кемпингов, сувенирных лавок – вариантов заработка десятки. Помочь в этом позволит создание Попечительского совета, который возглавит руководитель республики.
Любой из 147 геопарков в мире по своей сути – природный музей под открытым небом. Главные экспонаты здесь пещеры, горы, геологические разрезы, минеральные и полезные ископаемые. При должном подходе эти природные богатства могут привлечь в регион туристов не только из России, но и зарубежья. И в этом плане геопарку «Торатау» есть чему поучиться у своего старшего брата.