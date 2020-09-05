«Экоактивистов я здесь не вижу»: в Башкирии прошел субботник у Голубого озера

В Башкирии экоактивисты обеспокоены состоянием Голубого озера. По мнению защитников природы, уникальный водоем, расположенный на территории Кармаскалинского района, находится на грани экологической катастрофы. Одна из причин – мусор, который оставляют после себя туристы. Сегодня на Голубом озере прошел субботник.

Встав пораньше и отложив в сторону домашние заботы, Эльмира Мухамедьярова вышла на субботник. Для учителя физики местной школы Голубое озеро хорошо знакомо. Родилась она недалеко, в деревне Старомусино, там же преподает. На уборку территории на источник приходит не только с коллегами.

Мы с учениками тоже вместе ходим, часто сюда приезжаем, убираем мусор за туристами. Мусора остается, к сожалению, очень много, хотелось бы, чтобы туристы за собой убирали, но вот приходится нам часто приезжать и убираться здесь. Ильмира Мухамедьярова, учитель физики СОШ д. Старомусино

Учителя, работники сельсовета, деятели культуры бросили силы на очистку территории Голубого озера. Этот субботник не был запланирован. Хотели выйти массово 19 сентября, но появившиеся в социальных сетях возмущения экоактивистов заставили сделать это раньше.

Они так охаяли это наше место, якобы свое любимое место, и здесь вообще не убираются. Решились, что выходят сегодня на субботник. Поэтому мы тоже решили выйти. Но сегодня вот экоактивистов, которые здесь были, я не вижу. Ильмира Галиахметова, глава Старомусинского сельсовета

Кругом мусор, территория не благоустроена, местная администрация бездействует. С таким заявлением в электронных СМИ выступили уфимские экоактивисты. Они же поделились идеей комплексного облагораживания территории.

В администрации сельсовета согласны, что благоустроить территорию нужно. Массовые субботники организовывают весной и осенью. А в летнее время, после выходных еженедельно убирают и вывозят мусор с контейнера. По крайней мере, сегодня недовольных отдыхающих мы не встретили.