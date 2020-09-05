«Экоактивистов я здесь не вижу»: в Башкирии прошел субботник у Голубого озера

В Башкирии экоактивисты обеспокоены состоянием Голубого озера. По мнению защитников природы, уникальный водоем, расположенный на территории Кармаскалинского района, находится на грани экологической катастрофы. Одна из причин – мусор, который оставляют после себя туристы. Сегодня на Голубом озере прошел субботник.
Встав пораньше и отложив в сторону домашние заботы, Эльмира Мухамедьярова вышла на субботник. Для учителя физики местной школы Голубое озеро хорошо знакомо. Родилась она недалеко, в деревне Старомусино, там же преподает. На уборку территории на источник приходит не только с коллегами.
Учителя, работники сельсовета, деятели культуры бросили силы на очистку территории Голубого озера. Этот субботник не был запланирован. Хотели выйти массово 19 сентября, но появившиеся в социальных сетях возмущения экоактивистов заставили сделать это раньше.
Кругом мусор, территория не благоустроена, местная администрация бездействует. С таким заявлением в электронных СМИ выступили уфимские экоактивисты. Они же поделились идеей комплексного облагораживания территории.
В администрации сельсовета согласны, что благоустроить территорию нужно. Массовые субботники организовывают весной и осенью. А в летнее время, после выходных еженедельно убирают и вывозят мусор с контейнера. По крайней мере, сегодня недовольных отдыхающих мы не встретили.
Голубое озеро – уникальный по своему составу и красоте источник. В 2003 году объекту был дан статус памятника природы. Здесь запрещен выгул скота, проезд на автомобилях, разжигание костров, любое строительство. Поэтому если и облагораживать эту территорию, необходим грамотный подход, чтобы источник не терял своей первозданной красоты.