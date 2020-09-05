В Уфе определились финалисты второго сезона турнира «Терра Башкирия»

Победитель второго сезона конноспортивного турнира «Терра Башкирия» получит спецприз Главы Башкортостана. Определились 12 жокеев-любителей, между которыми разыграют один миллион рублей. Сегодня на ипподроме «Акбузат» определился последний финалист.

Чтобы пробиться в финал «Терры Башкирии», участников ждет немало испытаний и трудностей. Помимо того, что нужно попасть в число лучших на районных и решающих скачках, важно еще и оседлать лошадей башкирской породы ипподрома «Акбузат». В нынешнем сезоне своенравные кони уже не раз показывали характер жокеям-любителям.

Последняя путевка в главный финал «Терры Башкирии» разыгрывалась между пятью районами: Бакалинским, Зианчуринским, Мечетелинским, Миякинским и Кармаскалинским. По итогам двух скачек победный дубль оформили кармаскалинцы. Владислав Юлубаев, занявший первое место в скачке родного района, остался на втором месте, а победу всего 12-го этапа праздновал Ильмир Аминев.