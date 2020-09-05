В Башкирии открылась сельская школа на 60 учеников

В Белокатайском районе открылась новая школа. Образовательное учреждение в деревне Айдакаево оснащено всем необходимым – спортзал, мастерские по обработке ткани и металла. Под одной крышей со школой расположен детский сад. На открытии социального объекта побывала съемочная группа БСТ.

Долгожданный звонок не только для первоклассников, но и для всей школы. Открытие нового образовательного учреждения жители деревни Айдакаево Белокатайского района ждали более десяти лет. Несмотря на сложные погодные условия, строители успели сдать школу в срок. По традиции перерезали красную ленту.

Всего в новой школе будут получать знания 48 учеников. В первый класс в этом году пошли четыре мальчика и четыре девочки. Классный руководитель – Эльза Фаскиева. Педагог начальных классов работает в школе с 2015 года. Пока ждали ремонт, учителю приходилось вести уроки в местном клубе.

До этого мы обучались полтора года в сельском доме культуры. У нас там никаких условий не было. Сейчас у нас тут радостное событие – новая школа. Все технологии, всё для детей и все для учебы. Мы очень рады. Эльза Фаскиева, учитель начальных классов

В новой школе создали все условия для получения знаний. Так, кабинеты физики и химии полностью оборудованы, здесь дети смогут проводить опыты. Также есть кабинет для изучения башкирского и других языков.

В новой школе Айдакаево есть мастерские. Мальчишки на современных станках будут обрабатывать металл и дерево, а девочки будут готовить и шить. Для этого в школе есть все необходимое оборудование.

Возвести образовательное учреждение удалось в рамках программы «100 объектов к столетию Башкортостана». Новая школа рассчитана на 60 учащихся, еще 40 ребятишек будут ходить в детский сад, расположенный под одной крышей.

Кроме школы здесь будет еще детский сад. Раньше детей возили в соседнюю деревню за три километра. Как только получим лицензию, мы еще и запустим детей в детский сад. Масхут Минигалин , глава администрации Белокатайского района