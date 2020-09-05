В Башкирии выбрали лучшего инспектора Гостехнадзора

В Башкортостане прошел конкурс на звание первого государственного инженера-инспектора. Мероприятие прошло в Архангельском районе.

Сотрудники Гостехнадзора всегда должны быть уверены в технике и могут оценить состояние машины невооруженным взглядом – от легковых автомобилей до тяжелого комбайна, ведь именно эти специалисты дают водителям право на управление транспортом. На тракторах инспекторы «выписывают восьмёрки» и отрабатывают маршрут по всему автодрому.

Они должны не только знать толк в технике, но и как действовать во внештатных ситуациях. Инспекторов проверили на умение оказывать первую помощь.

Проверять технику инспекторам приходится в разных условиях, в том числе и на поле, и на дороге. Одно из заданий конкурса – правильно определить уровень дымности отработавших газов для тракторов. Если ослабление светового потока выше нормы, то техника эвакуируется, а водителю выписывают штраф.

В ходе конкурса инспекторы искали неисправности в тракторах, а потом сдавали экзамен по правилам дорожного движения. Всего в конкурсе участвовали свыше 100 инженеров- инспекторов. В финальный этап прошли всего 14 человек. По итогу последнего дня, гран при взял сотрудник из Уфимского района. В конкурсе он участвует в третий раз.