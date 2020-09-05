В Башкирии установили мемориальные доски, посвященные основателям школы терапевтов

Основателям башкирской школы терапевтов Дмитрию Татаринову и Зарифу Загидуллину установили мемориальные доски. Их разместили на здании Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе. Церемония прошла в присутствии родственников профессоров и многочисленных учеников.

Это историческое событие как для семей профессоров, так и для всей системы здравоохранения. В Башкортостане увековечили имена основоположников республиканской школы терапевтов Дмитрия Татаринова и Зарифа Загидуллина. Родственники профессоров едва могут сдержать слезы, когда обращаются со словами благодарности к Минздраву за организацию.

Дмитрия Татаринова считают создателем башкирской школы терапевтов, основателем терапевтических кафедр Башкирского медицинского института. Родился в Белорецке, учился в МГУ, затем вернулся в Башкортостан и работал в Уфе, в госпитале в 1937 – 1956 годах. С Татариновым трудился в госпитале Зариф Загидуллин – в 1937 – 1972 годы. Он – известный врач, профессор, ученый, доктор медицинских наук, заслуженный врач РСФСР, заслуженный деятель науки БАССР. С 1956 по 1972 годы он заведовал кафедрой госпитальной терапии Башкирского медицинского института. Со слов современников, у Татаринова и Загидуллина лечились поэт Мажит Гафури, художник Михаил Нестеров, министры, а также простые рабочие. В медицинском сообществе указывают на созданные врачами передовые технологии, которые применялись в военное время и сейчас, когда мир борется с коронавирусом.