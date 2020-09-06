В Уфе легковушка протаранила столб

Сегодня, 6 сентября, в Уфе произошла авария. Около шести часов утра водитель на легковом автомобиле протаранил столб. Инцидент зафиксирован на улице Кольцевой недалеко от остановки «Коммунаров».

По сообщениям очевидцев, машина влетела в столб на полной скорости. Дорога была пустой, а водитель, видимо, не справился с управлением. Сам автовладелец сильно шатался и не мог связать и двух слов — возможно, мужчина был пьян. Ему удалось дойти до круглосуточного магазина на другой стороне дороги, поговорить с продавщицей. А потом нерадивый водитель просто ушел с места происшествия.

В салоне на заднем сидении остался пассажир. Разбитую машину через несколько минут заметили сотрудники Росгвардии, которые и вызвали ГИБДД. Оказалось, пассажир в поломанной машине спокойно спал. Когда его разбудили сотрудники правоохранительных органов, он начал пререкаться с ними и был настроен агрессивно.