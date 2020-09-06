В Башкирии за сутки в огне погибли двое бездомных

Госкомитет РБ по ЧС сообщил трагическую статистику. За сутки в Башкирии в огне погибли двое человек. Оба погибших не имели определенного места жительства.
4 сентября зафиксирован пожар в нежилом деревянном доме. В огне скончался 42-летний мужчина. У него не было собственного места жительства – он занимался бродяжничеством.
В таком же нежилом доме произошёл пожар в Белебее 5 сентября. В огне так же погиб человек, личность которого ещё предстоит установить.
Из-за похолодания маргинальные личности начали обогреваться за счёт костров в домах. Это может привести к большой трагедии. Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС просят жителей республики сообщать о бродягах в заброшенных строениях. Специализированные службы доставят их в центры социальной реабилитации.