В Башкирии за сутки в огне погибли двое бездомных

Госкомитет РБ по ЧС сообщил трагическую статистику. За сутки в Башкирии в огне погибли двое человек. Оба погибших не имели определенного места жительства.

4 сентября зафиксирован пожар в нежилом деревянном доме. В огне скончался 42-летний мужчина. У него не было собственного места жительства – он занимался бродяжничеством.

В таком же нежилом доме произошёл пожар в Белебее 5 сентября. В огне так же погиб человек, личность которого ещё предстоит установить.