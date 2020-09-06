В Башкирии фура врезалась в легковушку: есть погибшие

Сегодня, 6 сентября, ночью под Уфой произошла серьёзная авария. На трассе М-5 в Шакше фура протаранила легковушку. Большегруз смял ВАЗ-2112 так сильно, что от него осталась лишь груда металла.

Подробности инцидента сообщили в Управлении ГИБДД по Башкирии. Авария произошла около полуночи. За рулём ВАЗ-2112 находился 37-летний уфимец, а за рулём фуры – уроженец Татарстана.

От столкновения легковушку откинула на другую машину – «Део Нексия». 37-летний водитель отечественного автомобиля получил серьёзные травмы, от которых погиб на месте ДТП. Пассажир ВАЗ-2112 в срочном порядке госпитализирован.