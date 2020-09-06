В Башкирии количество заболевших коронавирусом приближается к 8 тысячам

Информационный портал стопкоронавирус.рф обновил данные по зараженным в России. Так, в Башкирии зарегистрировано ещё 32 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших приближается к 8 тысячам.
По официальным данным, за всё время пандемии в Башкирии выявлено 7981 заболевших коронавирусной инфекцией. Однако с выздоровлением выписано уже 7082 человека. За сутки выздоровел лишь один человек.
Количество летальных случаев не увеличилось. За всё время пандемии от коронавируса в Башкирии погибли 29 человек.