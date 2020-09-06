В Уфе эвакуировали крупный торговый центр

В башкирской столице сегодня, 6 сентября, эвакуировали «Центральный рынок». Больше сотни людей толпились у входа. А на место торговой точки приехали медики и саперы.
О произошедшем сообщает издание UFA1.RU. Эвакуированы были и посетители торгового центра, и сотрудники. Охрана максимально строго наказала отойти от рынка на 15 метров.
Пока ни одно ведомство не прокомментировало эвакуацию «Центрального рынка». По некоторой информации, не территории торгового центра был обнаружен подозрительный пакет.
Фото: UFA1.RU