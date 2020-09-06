В Уфе эвакуировали крупный торговый центр

В башкирской столице сегодня, 6 сентября, эвакуировали «Центральный рынок». Больше сотни людей толпились у входа. А на место торговой точки приехали медики и саперы.

О произошедшем сообщает издание UFA1.RU. Эвакуированы были и посетители торгового центра, и сотрудники. Охрана максимально строго наказала отойти от рынка на 15 метров.

Пока ни одно ведомство не прокомментировало эвакуацию «Центрального рынка». По некоторой информации, не территории торгового центра был обнаружен подозрительный пакет.