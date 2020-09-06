Учительница из Уфы отправила родителей с жалобами к Радию Хабирову

В одной из уфимских школ учительница отправила возмущенных родителей к Главе Башкирии. Уфимцы были недовольны едой в школьной столовой , но разговора с представителем школы не вышло.

Об этом обеспокоенные родители рассказали в социальных сетях. Ребятам столичной школы хватило буквально пару дней, чтобы понять, что в столовой питаться они не могут. Школьники приходили домой голодные, потому что просто не могли съесть школьный обед. Родители обратились с проблемой к классной учительнице, но та в диалог не вступила. Родители с жалобами были холодно отправлены к Главе республики.