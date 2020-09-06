В Башкирии без вести пропала 35-летняя девушка

Волонтёры города Салават объявили о поисках 35-летней девушки. Поисками Елены Журавлёвой занимается добровольческий отряд «Отклик». Девушка бесследно исчезла ещё в конце августа.
Последний раз пропавшую видел 29-го числа. Елена вышла из дома, но обратно так и не вернулась. До сих пор о её местоположении нет никакой информации.
Примерный рост Елены 160 см, телосложение среднее. Волосы волнистые, тёмные, глаза также имеют темный цвет. В день пропажи была одета в черную олимпийку, синие джинсы и красные кеды.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении Елены, просят сообщить по телефону: 8 987 10 60 601 или 02.