В Башкирии 20-летняя девушка погибла в страшной аварии

Сегодня, 6 сентября, произошла смертельная авария. ДТП зарегистрировано в Миякинском районе. В страшном инциденте погибла молодая девушка.

ДТП произошло на 9 км автодороги Киргиз-Мияки – Бижбуляк. «Фольксваген Тигуан» под управлением 21-летнего парня съехала в кювет. 20-летняя пассажирка автомобиля трагически скончалась от полученных травм на месте аварии.

Известно, что ещё один 20-летний пассажир в срочном порядке госпитализирован. В причинах инцидента разбираются сотрудники ГИБДД.