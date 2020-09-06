Защита Куштау и арест акций БСК: из чего добывать соду в Башкирии дальше?

Поставлена жирная точка в вопросе разработке шихана Куштау. Радий Хабиров подписал документ о присвоении горе статуса особо охраняемой природной территории. Это значит, что любая хозяйственная деятельность, наносящая вред местной экосистеме, запрещена. Решение, конечно, не неожиданное, но по крайней мере местные жители и экоактивисты, боровшиеся за сохранение Куштау, смогут спать спокойно. А вот в Арбитражном суде все только начинается. По требованию Генпрокуратуры акции Башкирской содовой компании арестованы. Предварительный ущерб уже оценен в 34 миллиарда рублей. Ряд экспертов высказался, что возможно возвращение акций в федеральную собственность.

Разбросанные ветки с брёвнами больше напоминают последствия санитарной рубки, но никак не остатки баррикад. А ведь именно они были в основе укреплений, которые защитники шихана выставили на пути тяжёлой техники лесорубов. 70-летний пенсионер Раис Мусаваров, старожил деревни Урняк, одним из первых бросился на защиту Куштау.

Наши родители защищали нашу Родину, отстаивали, а нам пришлось свою малую Родину защищать, гору Куштау. Раис Мусаваров, житель с. Урняк

Ещё до того, как к подножию Куштау стянулись силы со всей республики, в качестве живого щита вышли именно эти люди. В бой в буквальном смысле шли старики. Любовь Ануфриева живёт в этом доме больше 20 лет. Пенсионерка говорит: шихан как на ладони, из какого двора ни посмотри. И для местных это уже давно больше, чем просто гора. Что уж говорить о туристах, от которых тут отбоя нет.

Эта гора всегда притягивала к себе. Вот выйдешь просто гулять, обязательно придешь к горе. Любовь Ануфриева жительница с. Урняк

Впрочем, не меньший интерес шиханы представляют для учёных. Ведь таких гор – остатков рифов теплого моря – на земле совсем немного. Похожие на те, что стоят в Башкортостане, есть лишь в Австралии.

По последним данным ученых, на территории Куштау обнаружено уже более 40 видов животных и растений, занесенных в Красные книги Республики Башкортостан, России и Международного союза охраны природы. Высокая численность охраняемых видов и биоразнообразие объясняются уникальным положением горы, создающим своеобразные островные условия. Для многих животных и растений этот шихан является убежищем от воздействия человека.

Ряд открытий учёные обнаружили в процессе столкновений. Вот, например, кузнечик степная дыбка. Его нашла одна из местных жительниц, а биологи подтвердили уникальность находки, занесенной в Красную книгу.

На неделе правительство официально заявило свои требования в суде по делу о возврате государству акций БСК. Оно добивается пересмотра сделки по отчуждению акций в 2007-2013 годах. Пока на время суда все ценные бумаги арестованы. При этом ряд экспертов предположил, что в случае возврата контроль перейдет к федеральной власти. Однако в Минземимуществе эту информацию опровергли: предприятие принадлежало Башкортостану по праву и вернуться оно должно в республиканскую собственность. Вся прибыль от его деятельности будет поступать в региональный бюджет.

Гора будет жить и, соответственно, выполнять свои рекреационные и научные функции. Это окончательная точка. Более того, это признание позиции довольно большого, значительного количества жителей нашей республики, что гора должна остаться. Это дань уважения этой позиции. Я думаю, что это именно то, чего все ждали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Камнем преткновения во всей этой истории был известняк, который необходим для производства соды. В БСК не раз уверяли, что других источников поблизости нет. И придется выбирать, что ставить на карту: жизнеспособность предприятия со всеми работающими там людьми или судьбу флоры и фауны шихана. Геологи с такой расстановкой вопроса не согласны. Исхак Фархутдинов, один из защитников со стороны научного сообщества, заявил: нет необходимости уничтожать ещё одну гору, когда источник для соды – буквально под носом.

Из альтернативных источников лучше всего подходит Шахтау, где сейчас ведется разработка. По подсчетам геологов, там еще около 200 млн тонн. Если копать вглубь, запасы обводненные, это удорожает производство, но получать известь там так же можно. Исхак Фархутдинов, заместитель директора Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского