Защита Куштау и арест акций БСК: из чего добывать соду в Башкирии дальше?

Поставлена жирная точка в вопросе разработке шихана Куштау. Радий Хабиров подписал документ о присвоении горе статуса особо охраняемой природной территории. Это значит, что любая хозяйственная деятельность, наносящая вред местной экосистеме, запрещена. Решение, конечно, не неожиданное, но по крайней мере местные жители и экоактивисты, боровшиеся за сохранение Куштау, смогут спать спокойно. А вот в Арбитражном суде все только начинается. По требованию Генпрокуратуры акции Башкирской содовой компании арестованы. Предварительный ущерб уже оценен в 34 миллиарда рублей. Ряд экспертов высказался, что возможно возвращение акций в федеральную собственность.
Разбросанные ветки с брёвнами больше напоминают последствия санитарной рубки, но никак не остатки баррикад. А ведь именно они были в основе укреплений, которые защитники шихана выставили на пути тяжёлой техники лесорубов. 70-летний пенсионер Раис Мусаваров, старожил деревни Урняк, одним из первых бросился на защиту Куштау.
Ещё до того, как к подножию Куштау стянулись силы со всей республики, в качестве живого щита вышли именно эти люди. В бой в буквальном смысле шли старики. Любовь Ануфриева живёт в этом доме больше 20 лет. Пенсионерка говорит: шихан как на ладони, из какого двора ни посмотри. И для местных это уже давно больше, чем просто гора. Что уж говорить о туристах, от которых тут отбоя нет.
Впрочем, не меньший интерес шиханы представляют для учёных. Ведь таких гор – остатков рифов теплого моря – на земле совсем немного. Похожие на те, что стоят в Башкортостане, есть лишь в Австралии.
По последним данным ученых, на территории Куштау обнаружено уже более 40 видов животных и растений, занесенных в Красные книги Республики Башкортостан, России и Международного союза охраны природы. Высокая численность охраняемых видов и биоразнообразие объясняются уникальным положением горы, создающим своеобразные островные условия. Для многих животных и растений этот шихан является убежищем от воздействия человека.
Ряд открытий учёные обнаружили в процессе столкновений. Вот, например, кузнечик степная дыбка. Его нашла одна из местных жительниц, а биологи подтвердили уникальность находки, занесенной в Красную книгу.
На неделе правительство официально заявило свои требования в суде по делу о возврате государству акций БСК. Оно добивается пересмотра сделки по отчуждению акций в 2007-2013 годах. Пока на время суда все ценные бумаги арестованы. При этом ряд экспертов предположил, что в случае возврата контроль перейдет к федеральной власти. Однако в Минземимуществе эту информацию опровергли: предприятие принадлежало Башкортостану по праву и вернуться оно должно в республиканскую собственность. Вся прибыль от его деятельности будет поступать в региональный бюджет.
Камнем преткновения во всей этой истории был известняк, который необходим для производства соды. В БСК не раз уверяли, что других источников поблизости нет. И придется выбирать, что ставить на карту: жизнеспособность предприятия со всеми работающими там людьми или судьбу флоры и фауны шихана. Геологи с такой расстановкой вопроса не согласны. Исхак Фархутдинов, один из защитников со стороны научного сообщества, заявил: нет необходимости уничтожать ещё одну гору, когда источник для соды – буквально под носом.
Из чего добывать соду, по-прежнему актуальный вопрос. На очереди также возврат акций под контроль государства. Ну а у экоактивистов на реализации свой план: добиться включения шиханов в национальный парк. В этом случае природные памятники получат федеральное финансирование, а также штат сотрудников, которые будут следить за его сохранностью и за туристами, чтобы не навредили. Впрочем, это чуть позже. Программа максимум, т.е. сохранение шиханов, уже выполнена.