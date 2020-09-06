«Связанный, весь в крови»: подробности убийства ветерана из Башкирии

Убийцы столетнего ветерана пойманы. Зверское преступление в июле шокировало всю страну. Ивана Несмеянова из Кигинского района нашли связанным в собственном доме. Мужчину пытали до смерти. И всё ради миллиона рублей. Сложно было представить, кто ради денег мог пойти на такое бесчеловечное преступление. Ветеран Великой Отечественной, орденоносец... Для правоохранителей поимка убийц стала делом чести. А оказалось, злоумышленники тоже когда-то носили форму.

Сотрудники ОМОНа врываются к тем, кто два месяца назад также проник в дом к беззащитному ветерану. Теперь на полу и в растерянности уже они. Убийц ветерана искали все силовые структуры МВД, Следственный комитет, ФСБ. За любую информацию была назначена награда – полмиллиона рублей. Преступниками оказались двое мужчин, одному 41, другому 32 года. Оба бывшие сотрудники УФСИН. Когда шли на преступление, убивать никого не хотели, признался подозреваемый, просто напарник слишком громко шумел.

Когда обыскивали зал, громко шумели. Дед проснулся и сказал: «Кто здесь?» Вытащил ножик, подставил к горлу и такой: «Где деньги?» Он молча пальцем указал на шкаф. Шкаф, получается, стоял на входе с левой стороны. Где-то на третьей или четвертой полке мы нашли деньги. чистосердечное признание подозреваемого

Над ветераном долго издевались. Что сотворили с пожилым мужчиной, видимо, не хочется вспоминать даже самим задержанным. А вот соседи, которые и обнаружили пенсионера, вряд ли когда-либо забудут увиденное.

Было закрыто на палку, сходила за гвоздодером, открыла. Он там лежит, связанный, весь в крови. Таисия Рухтина, соседка Ивана Несмеянова

Это не было случайным ограблением. Преступление тщательно планировали. Злоумышленники узнали, что в доме есть крупная сумма денег, и уж точно прекрасно понимали, кто там живёт. На входе красная звезда как символ дома ветерана Великой Отечественной и даже табличка с именем.

Небольшого отверстия хватило, чтобы открыть первую дверь, а у второй они уже без особого труда вырвали замок. Перевернули все вверх дном. При это китель с наградами и медалями – по сути, самое дорогое, что было у Ивана Николаевича – оставили так же висеть в шкафу. Видимо догадались, что по номерным знакам оперативники быстро найдут злоумышленников. Нужны были лишь деньги. Любой ценой.

Подозреваемые показали, где спрятали похищенное. Тайник был в лесу в Челябинской области. Кигинский район как раз граничит с этим регионом.

Иван Несмеянов громил фашистов в составе Забайкальского фронта с милитаристской Японией. Награжден орденом Отечественной войны II степени за храбрость и мужество. Две дочери ветерана живут в Челябинске, но отца навещали постоянно. В последний раз виделись с Иваном Николаевичем буквально за несколько дней до его смерти. А всё остальное время за пенсионером присматривали соседи. Помогали все, отзываются исключительно хорошо – даже ни разу не ругались. Одна из соседок должна была купить ветерану молоко. Но его он так и не дождался: накануне ночью пенсионер и был убит.