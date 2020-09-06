Антиковидные правила и бесплатное питание: как начался учебный год в Башкирии?

Линейки каждый час и первый урок по видеосвязи. День знаний в этом году прошел в несколько ином формате. В школу пошли только учащиеся первых, девятых и одиннадцатых классов. Для большинства же учебный год начался лишь 2 числа. Все для того, чтобы избежать массового скопления людей и исключить вспышки коронавируса. Именно поэтому школьников перестали вызывать к доске, теперь нет и долгожданных звонков на перемены. Их объявляют сами учителя.

Первый поход в школу – событие само по себе запоминающееся. Но этот День знаний останется в памяти даже бывалых учителей, выпустивших не один класс. В этом году 1 сентября первоклашки и выпускники не только главные, но и единственные виновники торжества. При этом параллели не пересекаются. Так что первый звонок в школах звучал едва ли не каждый час.

Очень рады, что они приходят к нам офлайн. И надеемся, что в таком же режиме нам придется работать. Екатерина Валиуллина, учитель начальных классов лицея №160

Такого 1 сентября Тамара Мятникова за всю свою карьеру учителем не припомнит. В ее кабинете пустота. Все ребята дома, классный урок перед экранами мониторов или за смартфонами. Сегодня за это не наказывают, а наоборот, поощряют.

Первый звонок в микрорайоне «Спутник» села Чесноковка прозвучал для 120 первоклашек. Из-за пандемии количество участников торжественной линейки ограничили. Родители в масках, дети с цветами, в карманах новых пиджачков – антисептики.

Новая ступень в жизни малышей в новом учебном заведении. Его открыли в день знаний. В Чесноковке была школа, она носит имя Героя Советского Союза Александра Горчилина. 1 сентября там тоже прозвенел первый звонок. Но теперь школьники будут учиться в одну смену, вместо трёх, как это было раньше.

Мы будем продолжать строить, вы, главное, растите здоровыми, учитесь хорошо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чтобы разделить потоки, в школах республики открыли все запасные выходы, у дверей проверяют температуру, на полу – яркая разметка. За соблюдением санитарных правил следят медицинские инспекторы. Это студенты – будущие эпидемиологи. О том, какие последствия могут быть от COVID-19, многие из них знают не понаслышке.

Я с апреля работал в условиях ковид, в двух ковид-госпиталях, и ещё ездил в республику Киргизия. Была месячная командировка, где мы тоже помогали бороться с коронавирусной инфекцией. Альберт Шакиров, студент БГМУ, медицинский инспектор

В этом году вместо 45 уроки по 35 минут. А расписание такое, что дети не должны пересекаться в коридорах: когда у одних перемена, другие учатся. Также и посещение столовых: например, в 162 школе зал рассчитан на 300 детей, сейчас одновременно могут находиться в 3 раза меньше. Неуправляемые на первый взгляд малыши быстро усвоили правила.

Дамир Хамадеев и его соседи по столу кушают бесплатно. Прежде такое право было только у детей с ограниченными возможностями здоровья или из многодетных и малоимущих семей. Сейчас горячим питанием обеспечены все ученики в Башкортостане с 1-го по 4-й классы.

Жирные блюда из меню исключили. В рационе мясо и рыба, крупы, свежие овощи и фрукты. Учитывали не только рекомендации врачей-диетологов, но и мнение родителей. Так, мамы и папы школьников просили об особом меню для диабетиков и аллергиков. Для получения специального рациона необходимо предоставить справку.