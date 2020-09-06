Открытие детсадов и кинотеатров: Башкирия переходит на 2 этап снятия ограничений

1 сентября двери открыли не только школы, но и детские сады, кинотеатры и даже общественные бани. В Башкортостане поэтапно отменяют ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. Хотя меры безопасности никто не отменял. Малышам измеряют температуру, а в залах кинотеатров оставляют свободные места между зрителями.
Теперь в детский садик хочется только бежать. Полгода дома в компании родителей – как тут не соскучишься? 1 сентября из онлайна вышли не только школьники. Второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии, ощутили даже самые юные жители республики.
Зайти в здание детского сада родители пока не смогут. Малыши вряд ли понимают смысл фразы «противовирусные меры», но все равно послушно измеряют температуру на входе. В группах добавились новые предметы интерьера: рециркуляторы и кварцевые лампы. От праздника в день открытия в садике не отказались, правда, провели его в узком кругу – каждый в своей группе.
Банные полотенца аккуратными стопками и не распакованные тюбики средств для гигиены. Любители попариться заждались открытия общественных бань. Пока в парных не так много посетителей, но от заказов телефон уже разрывается.
Ещё одна долгожданная новость для горожан – открытие кинотеатров. Теперь не пройдешь не только без билетика, но и без обработки рук антисептиком. Даже в первый день работы зрителей, желающих посмотреть фильмы на большом экране, достаточно.
Руководство кинотеатра сетует: пережить пять месяцев пандемии было крайне сложно. Кстати, пока в тестовом режиме открыли лишь пять залов, в скором времени их количество планируют увеличить до 11. Тем не менее полных залов не будет: зрители должны рассаживаться, оставляя между собой свободные кресла.
15 сентября готовятся к открытию театры и концертные залы. Познакомиться с репертуаром можно будет позже на официальных сайтах учреждений. И хотя в режиме онлайна многие не потеряли преданных зрителей, но сами артисты говорят, что соскучились по живым аплодисментам.