В Башкирии преобразят Зауралье за 900 млн рублей

Экопарк, центр искусств, новая набережная и улицы сквозь время появятся в Башкортостане. 8 городов и сел республики стали обладателями федерального гранта. Перезагрузка ждет Сибай, Белорецк, Давлеканово, Благовещенск, Учалы, Баймак, Воскресенское и Зилаир. Большая часть победителей – населенные пункты Зауралья, поэтому конкурс по преображению общественных пространств станет стартом для масштабного развития этой части региона. Сумма выигрыша – 520 миллионов рублей, в проект готова вложиться республика и сами муниципалитеты.
От эко-катастрофы к эко-парку. Целая лаборатория по улучшению состояния окружающей среды появится в Сибае – «Терра Зауралье». И в скором времени он будет на слуху не как место, где тлел карьер, а как город, который системно занимается экологией. Там появится дендрарий, общественный огород и пруд вместо пустыря. В зимнее время года – освещенная лыжная трасса, летом – велосипедные и пешеходные дорожки.
В центре Давлеканово хотят восстановить исторический облик. Ведь сейчас идентичность стремительно стирается за обилием рекламных вывесок. Разрезанный на две части железной дорогой город, стоящий на реке Дёма, объединят.
В Белорецке появится «Квартал вдохновения». Там восстановят разрушающиеся объекты культурного наследия. «Ветер перемен» заглянет и в Баймак. Название проекта чётко отражает суть планируемых изменений.
Местные школьники и студенты уже нанесли на площадь основные элементы будущего благоустройства, пока, конечно, только мелом: амфитеатр, очертания крон деревьев и лучи, на месте которых появится цветная плитка. В первую очередь при создании общественных пространств проектировщики опираются на мнение местных жителей.
На федеральные средства наш регион уже завершил 3 проекта по благоустройству в Ишимбае, Бирске и Янауле. Сейчас на стадии реализации еще 5 проектов. Преображение Башкирского Зауралья уже запущено. На усовершенствование городской среды добавили средства республика и инвесторы. Общая сумма достигла 900 миллионов рублей. Сдать готовые проекты и удивить всю Россию наш регион планирует осенью следующего года.