Новая форма и первые победы: «Салават Юлаев» начал новый сезон КХЛ

На этой неделе стартовал хоккейный сезон. Предыдущий чемпионат так и не был доигран: из-за коронавируса в марте его прервали. В новой сезон юлаевцы вступили с новым главным тренером и обновленным составом. Перед первым выездным матчем с командой встретился Глава республики. Радий Хабиров заверил, что финансовая ситуация в клубе стабильна и хоккеистам не о чем беспокоится.

Новый сезон в хоккее встречают по одежке. «Салават Юлаев» к началу чемпионата освежил и комплекты игровой формы и логотип. В клубе попытались не отходить от традиций и сохранить привычный профиль национального героя. Но и он претерпел трансформацию. Что осталось прежним, так это амбиции уфимцев. «Салават Юлаев» по-прежнему ставит перед собой самые высокие цели. Несмотря на многочисленные сообщения о финасовых проблемах. Об этом говорил на встрече с командой Глава Башкортостана. Радий Хабиров заверил, что с финансами у главной команды республики не будет проблем.

Как говорят: «Не читайте до обеда советских газет». «Салават Юлаев» для нас очень важен. Поэтому никаких проблем в части поддержки клуба со стороны Правительства не будет. Все вопросы мы решим. Идут определённые переговоры, нас поддерживают. Поэтому не обращайте на это внимания. Задача у вас одна – биться до последнего. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В завершение встречи Радий Хабиров вручил государственные награды республики работникам клуба. В частности, тренер команды Николай Цулыгин получил орден Салавата Юлаева. Хоккеисты поблагодарили руководителя республики за поддержку и хороший настрой на предстоящие игры, а капитан команды Григорий Панин вручил ему именную хоккейную форму.

Было приятно и неожиданно. Значит, заметили ту работу, которую мы проделывали. Спасибо за это большое. Николай Цулыгин, тренер ХК «Салават Юлаев»

Пандемия тем не менее не могла не ударить по кошельку клуба. Издержки финансирования почувствовали на себе родители воспитанников юлаевской школы олимпийского резерва. Для юных хоккеистов младше 2009 года рождения планируется ввести так называемый «родительский взнос».

Мы хотим внедрить такую практику, потому что очень много ребят. Несколько не хватает нам финансирования по бюджетным нормам, которые мы сейчас вводим. Александр Курносов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»