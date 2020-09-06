Новая форма и первые победы: «Салават Юлаев» начал новый сезон КХЛ

На этой неделе стартовал хоккейный сезон. Предыдущий чемпионат так и не был доигран: из-за коронавируса в марте его прервали. В новой сезон юлаевцы вступили с новым главным тренером и обновленным составом. Перед первым выездным матчем с командой встретился Глава республики. Радий Хабиров заверил, что финансовая ситуация в клубе стабильна и хоккеистам не о чем беспокоится.
Новый сезон в хоккее встречают по одежке. «Салават Юлаев» к началу чемпионата освежил и комплекты игровой формы и логотип. В клубе попытались не отходить от традиций и сохранить привычный профиль национального героя. Но и он претерпел трансформацию. Что осталось прежним, так это амбиции уфимцев. «Салават Юлаев» по-прежнему ставит перед собой самые высокие цели. Несмотря на многочисленные сообщения о финасовых проблемах. Об этом говорил на встрече с командой Глава Башкортостана. Радий Хабиров заверил, что с финансами у главной команды республики не будет проблем.
В завершение встречи Радий Хабиров вручил государственные награды республики работникам клуба. В частности, тренер команды Николай Цулыгин получил орден Салавата Юлаева. Хоккеисты поблагодарили руководителя республики за поддержку и хороший настрой на предстоящие игры, а капитан команды Григорий Панин вручил ему именную хоккейную форму.
Пандемия тем не менее не могла не ударить по кошельку клуба. Издержки финансирования почувствовали на себе родители воспитанников юлаевской школы олимпийского резерва. Для юных хоккеистов младше 2009 года рождения планируется ввести так называемый «родительский взнос».
Уже в первой игре с лучшей стороны себя продемонстрировал новичок «Салавата» Маркус Гранлунд. Финский нападающий в межсезонье пришел на место Линуса Умарка. В Нижнем Новгороде Гранлунд набрал три результативных очка, а команда одержала победу. 13-й сезон КХЛ обещает быть необычным и интригующим. Из-за потолка зарплат шансы команд на победу в розыгрыше Кубка Гагарина уравнялись. «Салават Юлаев» отнюдь не последний в списке претендентов на трофей.